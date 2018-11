Veja as boas ideias que fazem deste miniapartamento de 38m² um gigante!

Dá pra viver com conforto e passar bem longe da sensação de aperto em apartamentos de medidas modestas. Prova disso é este pequenino, de apenas 38m², que ficou enorme graças aos ótimos truques de marcenaria e integração. As boas ideias saíram das pranchetas das arquitetas Daniele Okuhara e Beatriz Ottaiano, da doob Arquitetura.

O projeto é marcado pelo layout aberto, que privilegia a circulação e garante amplitude visual. Outro truque de mestre é a marcenaria planejada, desenhada sob medida para o imóvel, que aproveita a planta toda de maneira inteligente.

Na cozinha, o móvel ocupa a maior parede, de ponta a ponta, sendo fundamental como espaço de apoio e de armazenagem. As cores fendi e cinza do acabamento, com painel amadeirado, garantem o visual sofisticado e leve, já que o cômodo é completamente aberto. No canto direito fica a área da cozinha, com os eletrodomésticos já embutidos nos armários. Mais próximo à varanda, o móvel cumpre a função de rack para TV e armário.

Para garantir uma circulação mais fluida no apartamento, a solução foi colocar o sofá logo em frente à cama. Um baú para roupas de cama faz a separação entre os dois móveis.

A parede lateral da cama recebeu um generoso armário, criando um corredor que leva para o banheiro. Uma das faces é inteiramente recoberta por espelhos, outro truque que ajuda a garantir amplitude.

Como só há um banheiro, as arquitetas optaram por deixá-lo com uma cara mais social. A área do lavatório ficou do lado de fora, permitindo acesso para os convidados. Para poupar centímetros valiosos, os nichos são embutidos na alvenaria.

A lavanderia fica na varanda, mas devidamente escondida pela marcenaria inteligente!

