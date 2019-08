Vinagre, cravo, café e +: como acabar com as formigas sem usar inseticida

A casa está limpinha, aparentemente não tem nenhum doce descoberto fora do lugar, tudo ok mesmo. Mas, de repente, lá estão elas andando sobre a mesa, sobre a bancada da pia na cozinha, sobre eletrodomésticos. Elas: as formigas. Do nada. De onde vieram? POR QUE vieram?

A bióloga Cláudia Campos explica: “As formigas domésticas são onívoras e sobrevivem à base de açúcares e proteínas. Muitas vezes a gente acha que está tudo guardado, tudo limpo, mas alguns microfarelos de pão ou um pouquinho do pó da granola que caiu na mesa ou na bancada, entre o saco de cereais e o bowl, são suficientes para atrai-las e a praga se espalhar pela casa.”

Para combater esse transtorno, você não precisa contratar uma dedetização profissional nem contaminar a casa com inseticidas. Trazemos aqui, com a consultoria da bióloga, seis truques naturais que funcionam mesmo para eliminar as formigas de casa.

Mas atenção: “Eles devem ser usados logo no começo da invasão e, depois, como prevenção – repelente mesmo – à chegada delas”, alerta Cláudia.

Escolha seus ingredientes e dê adeus às malignas ferinhas.

Água + detergente para limpar

Dissolva uma parte de detergente líquido (o que você usa para lavar roupa ou para lavar louça) em uma parte igual de água e com essa mistura limpe todos os lugares por onde as formigas passaram. Esta é a fórmula mais simples e eficaz para dar o primeiro passo na eliminação das formigas que já estão na sua casa. A partir daqui virão os passos de prevenção.

Vinagre de álcool para repelir

Versátil na limpeza da casa, o vinagre também evita o surgimento de novas formigas. Depois de limpar bem as superfícies por onde elas estavam passando, borrife vinagre de álcool (é o “vinagre branco”, o mais comum e mais baratinho) nesses locais e também nos cantos dos pisos e em frestinhas que encontrar ao longo das paredes. Repita a aplicação um dia sim, um dia não. Elas não voltarão.

Limão para repelir

Se você não puder ou não quiser usar vinagre, pode borrife o suco puro do limão nos cantos dos pisos e nas frestas dos ambientes. Essa aplicação também precisa ser repetida um dia sim, um dia não, pois a evaporação do suco faz com que o efeito acabe.

Pimenta ou borra de café para impedir a entrada

Um método de bloqueio físico para impedir a entrada de novas formigas em casa, que poupa o trabalho de borrifar vinagre ou suco de limão dia sim, dia não é tampar cantos, frestas, rachaduras e buraquinhos em geral com borra de café (aquele que sobra depois de você passar sua bebida). A pimenta-caiena também pode ser usada para esse fim, mas só se você não tiver animais em casa. “Cachorros e gatos podem ser intoxicados por ela”, esclarece a bióloga.

Cascas de frutas cítricas para afastar

Colocar pedacinhos – podem ser lascas – de cascas de laranja, limão ou mexerica dentro do açucareiro impede que as formigas entrem nele. “O odor faz as formigas efetivamente desviarem dos potes de açúcar”, diz Cláudia.

Sachês de cravo e canela para afastar

Coloque lascas de canela em pau e algumas unidades de cravo-da-índia em saquinhos de tule e os espalhe pela cozinha. Além de ficar uma graça e perfumar o ambiente, a união desses ingredientes faz com que as formigas não queiram transitar pelo cômodo – elas não suportam o odor de nenhum dos dois, é forte demais para elas. Troque o recheio dos sachês a cada 15 dias para manter a ação sempre em dia.