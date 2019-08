Você sabe congelar os alimentos? Especialista tira 9 dúvidas mais comuns

Nos tempos corridos de hoje, quem nunca congelou comida pra semana ou foi ao açougue e comprou carne pra muitos dias… quem não usa e abusa do congelador? Sim, essa é uma saída prática e eficiente. Mas atenção!

É preciso conhecer a temperatura ideal para congelar os alimentos, ficar atenta ao tempo que eles estão guardados lá dentro, os que não podem ir ao freezer e como descongelar direitinho para garantir a qualidade do que você vai consumir.

Para acabar com todas as questões, conversamos com Jéssica Tavares de Brito, especialista em tecnologia de alimentos da Escola Senai Horácio Augusto da Silveira.

1. Qual deve ser a temperatura do congelador?

Em geral, a temperatura adequada pode variar de -12ºC a -18ºC, sendo que abaixo de -18ºC é ainda melhor.

2. Durante quantos dias pode-se manter a carne crua devidamente congelada?

“De 30 até 90 dias, dependendo da faixa de temperatura do congelador – se a temperatura for de -12ºC a -18ºC, tem validade de 30 dias, mas abaixo de -18ºC, a validade aumenta pra 90 dias”, diz Jéssica.

3. Durante quantos dias posso congelar comida preparada em casa: arroz, feijão, carne/frango cozidos, legumes, molhos e sopas?

“Se o congelador marcar 0 a -5ºC, pode manter por 10 dias; se a temperatura variar de -6ºC a -10ºC, por 20 dias; se for de -11ºC a -18ºC, 30 dias; e menos de -18ºC, validade de 90 dias” orienta a especialista.

4. Durante quantos dias posso manter peixe congelado?

Se for peixe embalado em indústria, respeite a validade presente no rótulo do fabricante. Já os peixes comprados frescos, podem ser mantidos congelados de 30 até 90 dias dependendo da faixa de temperatura do congelador. “De -12ºC a -18ºC, tem validade de 30 dias; menor que -18ºC, 90 dias“, atesta Jéssica.

5. Alimentos descongelados podem voltar ao freezer?

“Não, exceto os alimentos crus que passem por processo de cozimento”, ensina a especialista.

Isso porque quando você descongela o alimento, ele fica muito mais suscetível à intoxicação por bactérias. Os alimentos contêm alguns micro-organismos que quando congelados não se multiplicam. Já em temperatura ambiente, acontece a proliferação. Então, se ele ficar fora do congelador por mais de duas horas e voltar, estará mais carregado de perigo – sendo que quando descongelar novamente, essa multiplicação se intensifica de novo! Portanto, descongele uma única vez.

6. Pode congelar a comida quente?

Sim, sim, sim! Nada de ficar esperando esfriar para levar ao congelador. Isso porque, nesse tempo de espera em temperatura ambiente, começa o processo de proliferação dos micro-organismos.

O ideal é apenas afastar o recipiente dos demais dentro do congelador para que não interfira na temperatura do vizinho.

7. Quais alimentos não podem ser congelados?

Maionese, porque o óleo dela decanta; gelatina, pois fica cristalizada; folhas e verduras perdem sua textura e propriedades; batata perde textura; ovos crus podem estourar, pois o líquido expande; produtos com creme de leite, iogurte, leite condensado ficam com as características bem alteradas.

8. Qual é o melhor recipiente para congelar alimentos?

Sem dúvida, saquinhos plásticos. Isso porque, quanto menos ar houver em contato com a comida, menos clima para as bactérias se multiplicarem. E com os saquinhos você consegue remover bem o ar do interior.

9. Como descongelar corretamente?

Você tira do freezer em põe sobre a pia para descongelar em temperatura ambiente? Erradíssimo! O ideal é descongelar na geladeira. Sim, o processo é mais demorado, mas a geladeira freia a multiplicação de bactérias. Por isso, programe-se e deixe degelar com calma em baixa temperatura.

E lembre-se de que nada dura para sempre! É preciso respeitar a data de validade dos rótulos de produtos industrializados, como sorvetes, pizza congelada, salsicha… Fique de olho.