Zôdio, da Leroy Merlin, vai fechar e vende tudo com até 80% de desconto

Há dois anos operando no Brasil, a Zôdio, que fica no mesmo espaço da Leroy Merlin da Marginal Tietê, em São Paulo, vai fechar as portas. A previsão é de encerramento em 31 de dezembro e, até lá, haverá um bota-fora dos produtos de estoque.

A marca promete descontos que chegam a 80% em sua loja física. Nas redes sociais, a Zôdio anunciou 70% de desconto em cestos e caixas organizadoras, 50% em gaveteiros, 30% em organização e produtos femininos, 30% em utensílios de cozinha e mais ofertas tentadoras.

O grupo não falou sobre os motivos do fechamento da loja, mas disse que os funcionários devem ser realocados em outras lojas da rede francesa no Brasil.