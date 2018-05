O K-Pop, ou pop coreano, é um estilo musical criado na Coréia do Sul que, nos últimos anos, se tornou um fenômeno mundial. Os fãs, por exemplo, são tão fiéis aos seus ídolos que até nome oficial para eles existe. E com a explosão do BTS, boy band representante do gênero, a visibilidade aumentou ainda mais.

E o estilo é coisa séria! Existem até mesmo”fábricas” de ídolos. Empresas como a YG Entertainment e a S.M. Entertainment, recrutam jovens desde muito cedo para treiná-los e transformá-los em futuros superstars, seja em grupos, duplas ou em carreiras solo.

É nova nesse mundo? Para conhecer um pouco mais do estilo, a gente separou algumas das girl bands mais icônicas do K-Pop.

Vem ver!

Girls Generation

Integrantes: Aeyeon, Jessica, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, YoonA e Seohyun

Por que você deve escutá-las: Juntas há mais de 11 anos, elas provavelmente são um dos grupos de garotas mais famosos na Coréia do Sul e no mundo. São conhecidas por suas várias premiações como no Mnet Asian Music Award por Melhor Grupo Feminino.

Hits para ouvir e conhecer: “Gee“, “You Think“, “Mr.Mr.” e “Run Devil Run“.

2NE1

Integrantes: CL, Dara, Bom e Minzy

Por que você deve escutá-las: Com o estilo puxado para o hip hop e coreografias mais complexas, elas foram um sucesso instantâneo quando surgiram, em 2009, e logo conquistaram a todos com os seus hits. Infelizmente o grupo terminou em 2017 com a música “Goodbye“.

Hits para ouvir e conhecer: “Fire“, “Follow Me“, “I Am The Best” e “Falling In Love“.

Sistar

Integrantes: Hyorin, Bora, Soyou e Dasom

Por que você deve escutá-las: As músicas e coreografias delas são mais divertidas e sensuais do que, por exemplo, os outros grupos. Lá, são conhecidas como “Rainhas do verão” por isso e pelas canções delas serem tocadas principalmente nessa época do ano. Infelizmente o grupo terminou em 2017, mas os hits continuam sendo adorados.

Hits para ouvir e conhecer: “Push Push“, “Give It To Me“, “Shake It” e “I Like That“.

4MINUTE

Integrantes: Hyuna. Jihyun, Gayoon, Jiyoon e Sohyun

Por que você deve escutá-las: O grupo se equipara tanto com SNSD quanto com 2ne1 em questão de fama e provou seu lugar ao ganhar vários prêmios, como Samsung YEPP Rookie Award. Elas tem músicas mais sensuais e uma das integrantes, a Hyuna , até alcançou um nível de estrelato absurdo com uma carreira solo. O grupo terminou em 2016.

Hits para ouvir e conhecer:“Hot Issue”, “Whatcha Doin’ Today“, “Hate” e “What’s Your Name?“.

Wonder Girls

Integrantes: Hyuna, Yeeun, Sunye, Sunmi e Sohee (formação original) e Yubin, Yenny, Sunmi e Lim (última formação).

Por que você deve escutá-las: Uma das poucas bandas que usam e abusam de instrumentos e que tem músicas puxadas para o indie. O grupo existiu por 10 anos e sofreu muitas mudanças desde 2007, mudando várias integrantes, com saídas e entradas.

Hits para ouvir e conhecer: “Irony“, “I Feel You“, “Like Money” e “Be My Baby“.

AOA

Integrantes: Jimin, Seolhyun, Yuna, Mina, Hyejeong e Chanmi (Youkyoung durante o primeiro ano de existência e Choa que saiu em 2017).

Por que você deve escutá-las: O grupo começou em 2012 e a maioria das meninas continuam no grupo, exceto por Youkyoung, que saiu logo em 2012 e Choa que anunciou não ser mais integrante em 2017. O grupo continua na ativa com músicas cativantes e ainda com a versão das meninas tocando as próprias músicas como uma banda.

Hits para ouvir e conhecer: “Like A Cat“, “Elvis“, “Moya” e “Get Out“.

Girl’s Day

Integrantes: Sojin, Yura, Minah e Hyeri (Jihae saiu depois de dois anos).

Por que você deve escutá-las: Ativas desde 2010, o grupo tem músicas dos mais variados tipos dentro do K-Pop e são conhecidas por isso. Nos clipes, é comum que apenas uma dela seja escolhida para ter destaque, mesmo assim todas são muito unidas.

Hits para ouvir e conhecer:“Tilt My Head“, “Something“, “Twinkle Twinkle” e “Expect“.

TWICE

Integrantes: Jihyo, Nayeon, Jungyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu.

Por que você deve escutá-las: O grupo não deixa a desejar com letras e coreografias viciantes! Elas começaram em 2015 com um estilo fofo e logo explodiram no mundo todo. “Likey” é a música de maior sucesso delas, provavelmente, por causa do refrão pegajoso.

Hits para ouvir e conhecer: “OOH-AHH“, “Likey“, “TT” e “Cheer Up“.

Black Pink

Integrantes: Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa

Por que você deve escutá-las: Elas começaram em 2016 e muitos as comparam com as meninas de 2ne1 por serem da mesma empresa, a YG Entertainment. Atualmente todas as cinco músicas delas são sucesso entre os fãs.

Hits para ouvir e conhecer: “Boombayah“, “Stay“, “Whistle” e “Playing With Fire“.

Red Velvet

Integrantes: Irene, Seulgi, Wendy e Joy

Por que você deve escutá-las: Começou com apenas quatro integrantes, em 2014, mas após um ano Yeri, de apenas 16 anos. As músicas delas foram tão bem recebidas que o grupo ganhou diversos prêmios logo no primeiro ano de banda.

Hits para ouvir e conhecer:“Happiness“, “Peek-A-Boo“, “Ice Cream Cake” e “Be Natural“.