10 filmes de terror (disponíveis em streaming) para quem adorou ‘Nós’

‘Nós‘ estreou no último dia 21 e já integra a lista dos destaques do ano. O filme é o mais novo trabalho de Jordan Peele, cineasta que venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original por ‘Corra!’. O elenco do novo thriller é encabeçado por Lupita Nyong’o e traz uma trama envolvente, com crítica social e cheia de mistérios.

O longa já bateu o recorde de maior estreia do gênero com 70 milhões de dólares arrecadados. Vendo a popularidade de ‘Nós’ na internet, o MdeMulher resolveu te ajudar a escolher alguns outros filmes parecidos com ‘Nós’.

Escolhemos 10 produções que podem ser encontradas nas plataformas de streamings disponíveis por aí na internet para você já não perder tempo!

Confira a lista de filmes de terror:

Hush – A Morte Ouve

Maddie Toung (Kate Siegel) é uma moça que possui deficiência auditiva e vive no meio da floresta, onde o silêncio é absoluto. Quando ela vê um homem mascarado pela janela, precisa ir além de seus limites para conseguir sobreviver.

Onde assistir: Netflix

Hereditário

A família Graham está de luto pela morte inesperada da avó. Annie (Toni Collette), a mãe, agora tem que seguir em frente com seus dois filhos, mas não vai ser tão simples assim. Ainda mais quando eventos assombrosos começam a acontecer na casa em que eles moram.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Sobrenatural- A Última Chave

O filme da franquia de terror ‘Sobrenatural’ conta o passado da médium Elise Rainier (Lin Shaye), que revisita a casa onde passou a infância quando é chamada para resolver um caso de assombração. O local está habitado por uma entidade que, na verdade, é um velho conhecido.

Onde assistir: Looke

Corra!

Também uma das obras-primas de Jordan Peele, ‘Corra!’ traz os acontecimentos repentinos na vida de Chris Washington (Daniel Kaluuya) que viaja com a namorada para conhecer a “calorosa” família dela. Mas o que ele não esperava era que segredos sombrios fossem vir à tona. Daniel foi indicado ao Oscar 2018 a Melhor Ator por esse papel e o filme era um dos concorrente na categoria de Melhor Filme.

Onde assistir: NOW e Looke

Jogo Perigoso

Adaptação do clássico de Stephen King, o thriller aborda a relação desgastada de um casal que decide viajar para o campo a fim de ter um encontro romântico. Em certo momento do dia, Gerald (Bruce Greenwood) quer algemar Jessie (Carla Gugino) para apimentar o sexo. De primeira, ela hesita, mas logo após aceita. Já algemada, seu marido tem um ataque cardíaco, morre e ela permanece presa. Com isso isso, a mulher terá de encontrar um jeito de sair dessa situação enquanto relembra os traumas de infância.

Duração: Netflix

A Visita

Uma adolescente, seu irmão e seu avós se hospedam em uma fazenda na Pensilvânia. Após certo tempo no local, os jovens começam a perceber atitudes muito suspeitas de seus responsáveis e isso culmina na revelação de um segredo chocante.

Onde assistir: Looke

Vende-se Esta Casa

Após a morte de seu pai, Logan Wallace (Dylan Minnette, de ‘13 Reasons Why‘) se muda temporariamente com a mãe para uma casa afastada da cidade. Depois que eles organizam um dia para receber possíveis compradores do imóvel que está à venda, os dois começam a reparar em presenças anormais dentro da casa.

Onde assistir: Netflix

[REC]

Uma jornalista e seu cinegrafista entram em um prédio para investigar um vírus que transforma humanos em criaturas canibais.

Onde assistir: NOW

Amityville: O Despertar

Belle (Bella Thorne) se muda com a família para uma casa nova onde coisas estranhas passam a assombrá-los. A jovem descobre, então, que está morando na maldita casa de Amityville, lar que foi palco de um terrível assassinato no passado. O filme é interligado com os fatos de ‘Horror em Amityville‘, thriller que explora esse assassinato.

Onde assistir: Netflix

A Bruxa

Na Inglaterra do século 17, um casal é expulso com seus cinco filhos de uma comunidade extremamente religiosa. Desabrigados e com escassez de recursos, o bebê da família desaparece sem que eles saibam a razão. Agora, o casal precisa buscar respostas para o sumiço enquanto tentam sobreviver ao caos da floresta que esconde um de seus piores medos.

Onde assistir: Netflix