10 filmes e atores que foram esnobados no Oscar 2019

O Oscar 2019 vem aí e nessa terça-feira (22) conhecemos os indicados desse anos. Alguns títulos já esperados realmente marcaram presença, como ‘Pantera Negra‘, ‘Bohemian Rhapsody‘ e ‘A Favorita‘. Só que tem alguns filmes – e atores – que mereciam pelo menos uma indicação, mas foram esnobados.

Algumas produções que tiveram destaque em 2018 não ganharam uma indicação sequer – nem mesmo nas categorias técnicas. Pensando nisso, resolvemos listar algumas injustiças que o Oscar cometeu na edição deste ano.

1- Hereditário + Toni Collette

Toni Collette em “Hereditário”. Toni Collette em “Hereditário”.

Toni Collette exerceu seu papel em ‘Hereditário‘ com excelência e certamente foi um dos destaques do cinema no ano passado. Além de não receber uma indicação de Melhor Atriz, o filme também foi totalmente esnobado. ‘Um Lugar Silencioso‘ conquistou uma vaga na categoria de Edição de Som e ‘Hereditário’ poderia ter sido nomeada a alguma estatueta também.

2 – Se a Rua Beale Falasse

Stephan Jaymes e KiKi Layne em “Se a Rua Beale Falasse”. Stephan Jaymes e KiKi Layne em “Se a Rua Beale Falasse”.

‘Se a Rua Beale Falasse‘ conseguiu 3 indicações no Oscar deste ano, mas não obteve a indicação para Melhor Filme. E olha que o filme ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme – Drama.

3 – Bradley Cooper

Bradley Cooper dirige “Nasce Uma Estrela” e protagoniza o filme ao lado de Lady Gaga. Bradley Cooper dirige “Nasce Uma Estrela” e protagoniza o filme ao lado de Lady Gaga.

“Nasce Uma Estrela” foi aclamado pela Academia do Oscar com 7 indicações, porém sem o reconhecimento de Bradley Cooper em seu primeiro filme como diretor. Não foi dessa vez!

4- Emily Blunt

Emily Blunt em “O Retorno de Mary Poppins”. Emily Blunt em “O Retorno de Mary Poppins”.

Emily Blunt não conquistou sua vaga na categoria de Melhor Atriz por “O Retorno de Mary Poppins” – que foi mais indicado em categorias técnicas – nem por “Um Lugar Silencioso“. A atriz havia sido indicada no Critics’ Choice Awards e no SAG Awards por esses papéis.

5- O Primeiro Homem + Ryan Gosling + Claire Foy

Ryan Gosling em “O Primeiro Homem”. Ryan Gosling em “O Primeiro Homem”.

“O Primeiro Homem” foi de fato o mais esnobado desse ano, recebendo apenas indicações técnicas. Ryan Gosling e Claire Foy não foram incluídos na lista final de nomeados e o filme também não teve essa chance nas categorias principais.

6- Viola Davis

Viola Davis em “As Viúvas”. Viola Davis em “As Viúvas”.

Viola Davis foi elogiada criticamente pelo seu papel em “As Viúvas” e o Oscar não deu a chance de indicação este ano para a atriz.

7- Suspiria

O thriller “Suspiria” não emplacou no Oscar deste ano. O thriller “Suspiria” não emplacou no Oscar deste ano.

O thriller das bailarinas de “Suspiria” não obteve sucesso na premiação deste ano. Em categorias como Figuro, Cabelo e Maquiagem, o longa passou em branco.

8- Você Não Será Meu Vizinho?

“Você Não Será Meu Vizinho?” conta a história do apresentador Fred Rogers “Você Não Será Meu Vizinho?” conta a história do apresentador Fred Rogers

“Você Não Será Meu Vizinho?” é um documentário sobre a vida do famoso apresentador americano Fred Rogers que foi aclamado pela crítica e pelo público. Mesmo assim, foi esnobado do Oscar 2019.

9- Podres de Ricos

“Podres de Ricos” não teve sorte no Oscar deste ano. “Podres de Ricos” não teve sorte no Oscar deste ano.

A comédia “Podres de Ricos” foi cotada em outras premiações – como o SAG e o Critics’ Choice Awards – mas não conseguiu uma indicação de Roteiro Adaptado e também passou em branco nas categorias de atuação.

10- Nicole Kidman

Nicole Kidman em “O Peso do Passado” Nicole Kidman em “O Peso do Passado”

Em “O Peso do Passado“, Nicole Kidman atua brilhantemente no papel de uma policial voraz e destemida. Com ele, a atriz recebeu uma indicação no Globo de Ouro desse ano e foi infelizmente ignorado pela Academia.