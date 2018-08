Quem decide por se casar de maneira ‘convencional’, naquele modelo de festa e cerimônia, tem total noção de que, até a chegada do grande dia, existe uma lista de pendências para resolver e decisões importantes para se tomar. Antes de bater o martelo sobre decoração, vestido, cardápio (e otras cositas más), entretanto, é bom se manter 100% cercada de referências e inspirações ligadas a todos esses temas.

Claro que é mais do que válido explorar apps, perfis do Insta e até dar uma pesquisada sobre o que as celebs estão definindo para suas respectivas comemorações. Mas saiba que existe um jeito ainda mais legal de entrar de cabeça no mundo dos casórios e, ainda, relaxar no sofá ao lado da mozona ou do mozão: ele se chama Netflix.

A lista a seguir apresenta alguns dos títulos mais legais sobre casamento que estão disponíveis atualmente no catálogo do serviço de streaming. Se você nem sonha em se casar, mas curte uma historinha interessante atrelada à temática, a seleção também serve, viu?

Um dos longas mais conhecidos sobre casamentos da atualidade, o filme é uma comédia levinha que gira em torno do matrimônio de Lillian (Maya Rudolph) e todos os preparativos para a festa, responsabilidade de sua amiga Annie (Kristen Wiig), a madrinha (ou dama de honra, nos Estados Unidos). Até que Helen (Rose Byrne) surge na trama para atrapalhar os planos de Annie, com a intenção de ‘roubar’ seu posto de BFF (e organizadora oficial do casamento) da Lillian.

Essa é, obviamente, a sequência do longa ‘Casamento Grego’, sucesso absoluto no ano de 2002 – a propósito, se você ainda não viu o primeiro filme, assista sem receios. Dessa vez, Ian (John Corbett) e Toula (Nia Vardalos) permanecem casados, firmes, fortes e tendo que lidar com os dramas da filha adolescente. No meio de tudo isso surge um novo casamento, que vai reunir mais uma vez toda a família Portokalos.

Aproveite que a sequência de ‘Mamma Mia! O Filme’ está atualmente em cartaz nos cinemas (com o título de ‘Mamma Mia! Here We Go Again’) e se jogue (novamente ou não) na primeira parte da história, que mostra a busca da noiva Sophie (Amanda Seyfried) por seu verdadeiro pai. Para isso, ela faz questão de convidar os ex-namorados de sua mãe, Donna (Meryl Streep), para seu casamento – o cenário é um bônus, já que toda a história se passa na Grécia.

‘O Casamento de Ali’, ao contrário de todos os filmes de casamento clichê que estamos acostumadas a ver, apresenta elementos da cultura árabe ao contar a história do personagem principal, o tal do Ali (Osamah Sami), que é muçulmano e tem de mentir para a própria família, pois se apaixona por uma libanesa. Se a questão fosse só essa, tudo bem, mas acontece que o protagonista, além de tudo, está de casamento arranjado com uma outra mulher.

Ok, talvez esse não seja o melhor filme para quem está planejando trocar alianças em breve, mas ‘Feliz Aniversário de Casamento’ é daquelas histórias com um pezinho na vida real. O filme, cheio de flashbacks, retrata as crises de Mollie e Sam (Noël Wells e Ben Schwartz, respectivamente) logo que completam três anos de casamento. Enquanto Mollie se pergunta se Ben é realmente a pessoa com quem ela quer estar ao longo da vida, ele passa a questionar as dúvidas da esposa.

Mais uma trama levinha, ‘Pare o Casamento!’ apresenta o encontro entre Wendy (Lisa Whelchel), uma organizadora de casamentos que acaba de ficar viúva, e Marco (Antonio Cupo), um advogado expert em divórcios e, a propósito, nada agradável. A história se desenrola a partir do momento em que Marco passa a trabalhar bem ao lado de Wendy, tornando a convivência um tanto quanto complicada. Para completar, ela descobre que sua filha ficou noiva do filho dele.

O filme é um original Netflix e o mais legal é o fato dele se passar na Nigéria. Dunni Coker (Adesua Etomi), a noiva, vai ser casar com Dozie Onwuka (Banky Wellington) em uma cerimônia luxuosa – vale dizer, também, que os dois fizeram um voto de castidade e pretendem respeitá-lo até o dia do casamento. O problema é que, antes da festa rolar, Dunni passa a desconfiar sobre a fidelidade do noivo, e ainda tem de lidar com alguns probleminhas ocasionados por seus convidados (entre eles, ex-namoradas, pais e amigos) no meio do caminho.

Marni (Kristen Bell) está vivendo uma das melhores fases de sua vida, graças a uma importante promoção no trabalho. Mas o clima de alegria muda completamente quando ela recebe a notícia de que seu irmão está de casamento marcado com Joanna (Odette Annable), sua maior ‘inimiga’ da época de escola. Marni passa, então, a fazer o maior esforço para que a cerimônia não aconteça, tentando mostrar para o irmão qual é o verdadeiro caráter de sua futura cunhadinha.

A poucos dias de seu casamento, Doug Harris (Josh Gad) se dá conta de que não tem muito amigos e, logo, possui grandes chances de ficar sem padrinhos no altar ao se casar com a noiva, Gretchen Palmer (Kaley Cuoco). A solução para o problema é encontrada quando Doug conhece Jimmy Callahan (Kevin Hart), o dono da empresa Padrinhos Ltda., que contrata pessoas desconhecidas para exercerem a função nos mais diferentes casamentos.

Quem assistiu ao icônico ‘O Diário da Princesa’ sabe que – spoiler – Mia (Anne Hathaway) se torna Princesa de Genóvia no final do filme. Pois bem. A segunda parte da história, que não fez tanto sucesso quanto a primeira, retrata a princesinha cinco anos depois, ao morar no palácio da avó e descobrir que só poderá virar rainha após o casamento. Como as coisas acontecem de forma acelerada na realeza, ao longo do filme Mia tem de administrar os diferentes crushes que começam a surgir e, claro, eleger qual deles será seu marido.

Não tem na Netflix, mas a gente :

De bandeja, deixamos aqui mais alguns títulos essenciais para quem ama casamentos, mas que estão fora da Netflix, pelo menos por enquanto. Você já deve ter visto a maioria deles, verdadeiros clássicos, mas vale dar o play nos trailers que te esperam e matar um pouquinho da saudade.

A Proposta (2009):

Noivas em Guerra (2009):

O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997):

Noiva em Fuga (1999):

Vestida Para Casar (2008):

A Família da Noiva (2005):