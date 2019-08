10 livros baseados em crimes reais que vão tirar o seu sono

Ao longo da história da humanidade, nos deparamos com todo tipo de acontecimentos horríveis. De grandes guerras a crimes hediondos, tudo o que foi vivenciado e noticiado está nas páginas de livros aos quais temos acesso hoje.

Se você é uma pessoa interessadas em se aprofundar nesses relatos medonhos, pode vir conosco. O MdeMulher selecionou 10 livros que falam sobre crimes chocantes da vida real – desde aqueles cometidos sem intenção, como o incêndio da boate Kiss, até os que mudaram o curso da humanidade, como o Holocausto.

Trouxemos um pouco de cada nicho para satisfazer a leitora que habita em você. E uma coisa garantimos: será uma jornada intrigante!

Confira nossas sugestões:

–

Este livro da jornalista Daniela Arbex traz uma grande investigação além do que foi noticiado sobre a tragédia da Boate Kiss, que ocorreu em janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Com uma vasta apuração e entrevistas com familiares das vítimas, médicos e equipes de resgate, “Todo dia a mesma noite” é uma leitura intrigante que não deixa apagar as memórias desse terrível acontecimento.

–

Aos 11 anos, Mary Bell foi condenada pelo assassinato de duas crianças na Inglaterra. Seu julgamento aconteceu em 1968. O caso da serial killer chocou os ingleses por tamanha brutalidade vindo de uma mente tão jovem.

Instigada com o ocorrido e não satisfeita com o sensacionalismo criado em torno dos assassinatos, a jornalista Gitta Sereny resolveu investigar. Vinte e sete anos após sua condenação, Mary concedeu uma entrevista à autora e contou detalhes macabros sobre sua infância e seu envolvimento com o crime.

O resultado foi consolidado em “Por que crianças matam”. Imperdível!

–

A família Loibl imigrou para o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial e viveu por aqui durante alguns anos. Mais tarde, retornou a seu país de origem, a Alemanha, com a esperança de ter um país melhor, segundo as promessas de Hitler.

Um dos filhos da família, Rudolf, nasceu em terras brasileiras e sofria agressões repentinas durante seu período na escola, pois os outros categorizavam-no como inimigo da nação.

Anos depois do rebuliço, ele resolveu compartilhar com a irmã, Elisabeth, a sua versão do caos que foi vivenciar um momento como aquele, dominado por preconceito, crise, fome e perdas. Um história de um sobrevivente da Alemanha nazista de tirar o fôlego.

–

‘A mala de Hana‘ também conta a história real de uma garota no ambiente caótico do Holocausto. O relato é impactante e revela o que Hana e outras crianças tiveram que passar durante esse período horrível da história mundial.

5- “Mindhunter” – John Douglas & Mark Olshaker

–

Provavelmente você conhece “Mindhunter” por causa da série da Netflix. Pois existe um livro que serviu de base para a produção da plataforma de streaming, e ele é muito interessante.

A obra acompanha o primeiro agente do FBI especializado em desvendar mistérios de crimes e encontrar serial killers. John Douglas se tornou famoso por suas técnicas eficientes de perseguição aos homicidas. Já confrontou nomes mundialmente conhecidos como Ted Bundy e Charles Manson.

Se você gosta de uma narrativa investigativa, não pode deixar de incluir este título em sua lista de leitura!

Daniela Kopsch traz, em “O pior dia de todos”, uma história baseada no que aconteceu no Massacre de Realengo, em 2011. O livro é narrado a partir das protagonistas Malu e Natália, duas primas que alimentam grandes esperanças dentro de si mesmas.

A obra fala muito sobre amizade, preconceitos, limitações e a dificuldade de ser uma menina em um país como o Brasil. A narrativa vai te surpreender.

–

Um grande clássico atemporal, “A sangue frio” relata o assassinato brutal da família Clutter, em 1965, nos Estados Unidos. O autor Truman Capote descreve com precisão sua intensa investigação, que durou meses, e inaugura o jornalismo literário, algo não explorado naquela época.

Além de abordar o caso, o livro faz uma reflexão sobre o sistema judicial do país. Uma leitura realmente necessária.

–

De longe, um dos livros mais significantivos sobre a história do nosso país, “Holocausto brasileiro” é um soco no estômago que vai te acompanhar mesmo depois de finalizar a leitura.

A obra relata a história de maus-tratos do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, um hospício que internava pacientes à força e os mantinha em condições deploráveis.

Mais que necessária, é uma leitura de consciência e de conhecimento desse evento infeliz no nosso país, que foi escondido do público por muito tempo.

–

O autor Tom Cardoso traz, em primeira mão, a biografia de Sérgio Cabral Filho, ex-governador do Rio de Janeiro que foi preso durante a Operação Lava Jato, após a acusação de que recebia propina para fechar contratos públicos.

A obra desmantela todo seu esquema e analisa um dos maiores esquemas de corrupção que o Brasil já presenciou.

–

Gordon Dahlquist escreve uma história envolvente sobre uma mulher, a Srta. Temple, que recebe uma carta misteriosa de seu noivo, Roger Bascombe, em que ele termina o relacionamento com ela. Sem entender nada, a moça acaba entrando em uma teia de aranha – e descobre que ele está correndo um enorme perigo.