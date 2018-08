10 músicas para celebrar o talento e genialidade de Aretha Franklin

A rainha do soul Aretha Franklin morreu nesta quinta-feira (16), aos 76 anos, em Detroit, nos Estados Unidos, vítima de um câncer de pâncreas. Com uma carreira de mais de 50 anos, Aretha é uma das maiores cantoras de todos os tempos. Ela emplacou mais de 100 músicas na parada de sucessos da Billboard, e ganhou 18 Grammys, o mais importante prêmio da indústria musical. Em 1994, foi homenageada com o prêmio pelo conjunto da obra.

Aretha esteve presente em momentos importantes da história dos EUA. Cantou no funeral de Martin Luther King, em 1968, e na posse de Barack Obama, em 2009. Influenciou e inspirou centenas de cantoras, como Beyoncé, Mariah Carey, Whitney Houston e Alicia Keys. O estilo de Aretha Franklin foi lapidado na igreja batista, onde ela começou a cantar em Detroit. Ao longo da carreira ela gravou muitos hinos religiosos, de tempos em tempos dedicava álbuns a eles.

Fizemos uma seleção de 10 músicas essenciais para entender e apreciar o talento de Aretha Franklin, bem como para homenageá-la.

1. Respect

A música de Ottis Redding chegou ao primeiro lugar das paradas e foi responsável pelos dois primeiros Grammys de Aretha.

2. (You Make me Feel Like a) Natural Woman

A canção de Carole King ganha peso e intensidade na interpretação de Aretha Franklin.

3. I Say a Little Prayer

Um clássico que ganhou nova vida depois de “O Casamento do Meu Melhor Amigo. Interpretado por dezenas de artista, tem sua versão definitiva com Aretha Franklin.

4. Chain of Fools

5. Rock Steady

6. Son of a Preacher Man

7. A Change is Gonna Come

8. My Country Tis of Thee

9. Rolling in the Deep

10. I Will Survive