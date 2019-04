11 filmes chegam às telonas essa semana: veja as estreias do cinema

Mais uma semana se passa e novas estreias quentinhas entram em cartaz no cinemas brasileiros. Tem muita coisa bacana nessa semana, vem ver!

‘A Maldição da Chorona‘ é o representante do gênero de terror dessa semana. ‘O Anjo‘, filme baseado em fatos reais, conta a dramática história de um assassino em série que é menor de idade. Seu caso é muito famoso na Argentina e agora ganha as telonas do cinema.

Confira todas as estreias que entram em cartaz nesta quinta-feira (18/4):

O Anjo

Sinopse: Carlos Robledo Puch (Lorenzo Ferro) é conhecido na Argentina por ser o maior serial killer de sua época (e ele era menor de idade). O garoto confessou ter cometido assassinatos, roubos e uma série de sequestros. Ele foi apelidado de “O Anjo da Morte”, devido à sua aparência angelical com os cachos e o rosto aparentemente inocente. Baseado em fatos reais.

Gênero: Drama

A Maldição da Chorona

Sinopse: Na Los Angeles da década de 70, uma mãe cria seus dois filhos sozinha após a morte do marido. Ela começa a ver semelhanças entre o caso dele e uma entidade sobrenatural chamada La Llorona. Esse espírito é conhecido por uma lenda que retrata uma mulher que afogou seus filhos enquanto caía em lágrimas.

Gênero: Terror

Cópias – De Volta à Vida

Sinopse: Um neurocientista (Keanu Reeves) sofreu um acidente em que toda sua família morreu, exceto ele. Para conseguir trazê-los de volta, ele desafia as leis da física e boa parte do governo.

Gênero: Ficção Científica/Suspense

O Mau Exemplo de Cameron Post

Sinopse: Cameron Post (Chloë Grace Moretz) é flagrada pelo namorado tendo relações sexuais com a melhor amiga. Logo após seus familiares saberem, sua tia a envia para um centro de recuperação religioso em busca de sua “cura”.

Gênero: Drama

Jesus de Nazaré – O Filho de Deus

Sinopse: O filme narra os acontecimentos e passagens de Jesus Cristo em Jerusalém, desde sua chegada no reino até sua crucificação e morte na cruz.

Gênero: Drama Histórico

O Gênio e o Louco

Sinopse: Baseado em fatos reais, o longa detalha a ambição de dois homens que querem concluir um grande projeto: a criação do Dicionário Oxford.

Gênero: Drama

Márcia Haydée – Uma Vida pela Dança

Sinopse: A produção conta a longa trajetória de Márcia Haydée, uma das bailarinas mais cobiçadas internacionalmente. A dançarina pratica sua arte desde os três anos e já migrou para a Europa em busca da realização de seu sonho.

Gênero: Documentário

Santos de Todos os Gols

Sinopse: O documentário aborda a história e as conquistas do Santos Futebol Clube a partir dos relatos de alguns de sues maiores ícones, como Serginho Chulapa, Robinho e o rei Pelé.

Gênero: Documentário

Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos

Sinopse: Ihjãc é um integrante do povo Krahô, aldeia indígena localizada no interior do Brasil, que presencia o espírito de seu pai após a morte dele. Como tradição, ele começa a organizar uma festa de fim de luto.

Gênero: Drama

Amor Até as Cinzas

Sinopse: Na China, uma bailarina se apaixonada por um mafioso local. Certo dia, ela dispara uma arma para defender o namorado em uma briga de acertos. Ela vai presa e, quando solta, tenta reencontrar seu amor para acertar as pontas soltas.

Gênero: Drama

Vidas Duplas

Sinopse: Dois homens enfrentam, ao mesmo tempo, a crise da meia idade, da tecnologia e as dificuldades em seus respectivos relacionamentos amorosos.

Gênero: Comédia Romântica