Pense bem antes de escolher as músicas que vão servir de trilha sonora para sua cerimônia de casamento. Sério. Pesquise, veja a tradução daquelas (gringas, principalmente) que você ainda não sabe o significado, e não tome sua decisão se baseando apenas pela beleza de algumas melodias.

É que muitos sucessos de língua inglesa que se popularizaram aqui no Brasil, como os hits “Someone Like You”, da cantora Adele, e “The Scientist”, do grupo Coldplay, por exemplo, falam muito mais sobre sofrimento e dor do que celebram as alegrias de um amor correspondido. E você não quer que os principais momentos do seu grande dia sejam marcados por letras tristes, certo?

A fim de te ajudar a emocionar seus convidados sem errar na escolha, preparamos um compilado de 12 canções, nacionais e internacionais, umas clássicas e outras mais atuais, que são lindas de verdade, na letra e no som. Elas falam, principalmente, sobre a real felicidade de compartilhar uma vida a dois, a liberdade de estar plena com suas novas decisões e, óbvio, declaram paixões sem medida ou medo do que o futuro reserva.

Leia Também: Para acreditar no amor: 20 casais famosos que estão juntos há MUITO tempo

Pode dar o play, se ligar nas traduções e pegar os lencinhos de papel!

Happy Together – The Turtles

Stand By Me – Ben E King

La Vie En Rose – Edith Piaf

Your Song – Elton John

Everything – Michael Bublé

Feeling Good – Nina Simone

Dueto – Chico Buarque e Clara Buarque

Beija Eu – Marisa Monte

De Janeiro a Janeiro – Roberta Campos e Nando Reis

Só Sei Dançar Com Você – Tulipa Ruiz

Pela Luz dos Olhos Teus – Tom Jobim, Miucha e Vinicius de Moraes

Verdade – Zeca Pagodinho