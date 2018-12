24 filmes e séries que estreiam na Netflix em janeiro

Para começar 2019 com o pé direito, nada melhor do que saber quais estreias estão previstas na Netflix em janeiro, e se preparar para fazer aquela maratona especial.

Ansiosos de plantão, se acalmem! Pois 12 séries e 12 filmes – entre eles o vencedor do Oscar “Spotlight” – esperam por você, além de cinco documentários especiais e seis programas feitos especialmente para o público infantil, que também entram no cardápio farto do serviço de streaming.

Com tantas produções batendo na porta, fizemos uma lista completa com cada título que está chegando para entreter você nas férias e facilitar na hora de escolher um (ou vários). Confira!

SÉRIES

1. Comediantes do Mundo: Brasil

Quando estreia: 01/01/2019

2. Investigação Criminal (3ª temporada)

Quando estreia: 01/01/2019

3. Ordem na casa com Marie Kondo

Quando estreia: 01/01/2019

4. Godzilla: o devorador de planetas

Quando estreia: 09/01/2019

5. Sex Education

Quando estreia: 11/01/2019

6. Titãs

Quando estreia: 11/01/2019

7. American Crime Story: o assassinato de Gianni Versace (2ª temporada)

Quando estreia: 17/01/2019

8. Grace and Frankie (5ª temporada)

Quando estreia: 18/01/2019

9. Star Treck Discovery (2ª temporada)

Quando estreia: 18/01/2019

10. Unbreakable Kimmy Schmidt (4ª temporada)

Quando estreia: 25/01/2019

11. Kingdom

Quando estreia: 25/01/2019

12. Medici: o magnífico

Quando estreia: 25/01/2019

FILMES

1. O Lagosta

Quando estreia: 01/01/2019

2. Spotlight: segredos revelados

Quando estreia: 01/01/2019

3. Lionheart

Quando estreia: 04/01/2019

4. El Potro, lo mejor del amor

Quando estreia: 04/01/2018

5. Inspire, Expire

Quando estreia: 04/01/2019

6. Solo

Quando estreia: 11/01/2019

7. A Última Gargalhada

Quando estreia: 11/01/2019

8. Um homem entre gigantes

Quando estreia: 15/01/2019

9. Girl

Quando estreia: 18/01/2019

10. IO

Quando estreia: 18/01/2019

11. Ánimas

Quando estreia: 25/01/2019

12. O Quinto Poder

Quando estreia: 28/01/2019

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

1. Histórias que o cinema (não) contava

Quando estreia: 10/01/2019

2. Remastered: massacre no estádio

Quando estreia: 11/01/2019

3. Sebastian Maniscalco: stay hungry

Quando estreia: 15/01/2019

4. Conversations with a killer: the ted bundy tapes

Quando estreia: 24/01/2019

5. The Story of Us with Morgan Freeman

Quando estreia: 27/01/2019

CRIANÇAS E FAMÍLIA

1. Pinky Malinky

Quando estreia: 01/01/2019

2. Lemony Snicket – Desventuras em Série

Quando estreia: 01/01/2019

3. Disney – Mulan

Quando estreia: 14/01/2019

4. Disney – Zootopia: essa cidade é o bicho

Quando estreia: 15/01/2019

5. Carmen Sandiego

Quando estreia: 18/01/2019

6. Pokémon, o filme: eu escolho você!

Sem data de estreia