Se você nasceu no final dos anos 1980 ou no comecinho dos anos 1990, é muito provável que vários desses filmes tenham feito parte de sua infância e marcado a sua história. Assim, a maioria dessas produções se tornaram clássicas e é impossível mencioná-las sem qualquer nostalgia.

Relembre alguns títulos inesquecíveis e assista aos seus trailers!

1. E.T. – O Extraterrestre (1982)

Apesar de o filme já ter completado 30 anos, ele foi muuuuuito reprisado na Sessão da Tarde, o que permitiu que várias gerações conhecessem e curtissem as histórias do pequeno Elliott (Henry Thomas)! Ah, você sabia que o longa é considerado um dos maiores sucessos de bilheteria de toda a história do cinema, pois foi a primeira produção a ultrapassar a marca dos 700 milhões de dólares?

2. Gremlins (1984)

Quem nunca sonhou em ter uma dessas criaturinhas, tão adoráveis e, ao mesmo tempo, assustadoras?

3. Os Goonies (1985)

O que você faria se encontrasse um mapa do tesouro? Os Goonies entraram na maior aventura para faturar a fortuna e evitar a destruição das casas do bairro em que moravam! Fofos!

4. De Volta para o Futuro (1985)

Clássico, gente! Vocês também brincaram (ou, pelo menos, desejaram) ter uma máquina do tempo como a do Marty McFly (Michael J. Fox), não é mesmo?

5. Curtindo a Vida Adoidado (1986)

Que tal celebrar a alegria de viver, como o malandrinho Ferris Bueller (Matthew Broderick)?

6. Os Fantasmas Trapalhões (1987)

Ver as trapalhadas de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias em um castelo assombrado fazia qualquer criança rir, sério! Sem falar na participação do Gugu nesse filme…

7. Querida, Encolhi as Crianças (1989)

Assistir às aventuras da família do cientista Wayne Szalinski (Rick Moranis), que foi reduzida até ficar do tamanho de insetos, era muito, muito divertido!

8. Esqueceram de Mim (1990)

Quem mais além de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) poderia ser o homem da casa com apenas oito anos de idade (e ainda impedir que ladrões roubassem o patrimônio da família)?

9. Lua de Cristal (1990)

Ver a Xuxa fazendo par romântico com o Sérgio Mallandro já valeu a infância inteira, fala a verdade!

10. Meu Primeiro Amor (1991)

Embalado pela clássica trilha sonora “My Girl”, do The Temptations, o longa foi responsável por fazer muita gente chorar (de verdade!) ao contar a história Vada (Anna Chlumsky) e Thomas (Macaulay Culkin), que descobrem, juntos, a magia do primeiro amor.

11. A Família Addams (1991)

Fala sério: tinha alguma família mais peculiar que essa?

12. Beethoven – O Magnifíco (1991)

Sim, esse filme foi responsável por uma geração inteira ser completamente apaixonada por cães são bernardo!

13. Mudança de Hábito (1992)

Depois de testemunhar um assassinato cometido pelo seu namorado, Vince LaRocca (Harvey Keitel), a cantora Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) é colocada no programa de proteção às testemunhas e é mandada para um convento disfarçada de freira. E é claro que ela aprontou vááááárias!

14. Uma Babá Quase Perfeita (1993)

Quem não se lembra das aventuras de um pai que se disfarçou de babá para poder cuidar dos filhos após o divórcio?

15. Abracadabra (1993)

Para garantir juventude e imortlidade, três bruxas que acabaram voltando ao século 20 depois de seus espíritos serem evocados em uma brincadeira de Halloween farão de tudo! E alguém acredita que a bruxa Sarah, a loira, é interpretada por ninguém menos que a musa Sarah Jessica Parker?

16. Dennis, o Pimentinha (1993)

Nada temos a dizer, a não ser: POBRE SENHOR WILSON!

17. Os Batutinhas (1994)

A comédia mostra, de um jeitinho especial, a maneira como o machismo está presente na sociedade desde cedo. Mas a paixonite de Alfalfa (Bug Hall) por Darla (Brittany Ashton Holmes) veio justamente para mostrar que somos todos iguais!

18. Riquinho (1994)

É, gente, o Macaulay Culkin fez mesmo parte da nossa infância! Em mais um papel de destaque, ele interpretou o menino mais rico do mundo, que decide cuidar do imenso patrimônio da família enquanto os pais estão perdidos por conta de um acidente de avião. E ele consegue desbancar o terrível Lawrence Van Dogh (John Larroquette), um executivo que pretendia dar o golpe nas Indústrias Rico!

19. Jumanji (1995)

Se você adorava jogos de tabuleiro e sempre achava que seria “engolido” por um deles, agradeça ao “Jumanji”, uma das melhores lembranças que Robin Williams nos deixou! ❤

20. As Patricinhas de Beverly Hills (1995)

Quem não queria ser amiga da Cher (Alicia Silverstone)? Além de ser muito gente boa, ela ainda ditava moda por onde passava!

21. Babe – O Porquinho Atrapalhado (1995)

O que você faria se fosse um fazendeiro e um de seus porquinhos achasse que era, na verdade, um cachorro? Bom, o Sr. Hoggett (James Cromwell) o inscreveu no Campeonato Nacional de Cães Pastores! Além de a história ser demais e contar com cenários muito bem fotografados, o longa conseguiu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 1996.

22. Matilda (1996)

Você também tentou fazer algum tipo de magia depois de assistir às aventuras de Matilda Wormwood (Mara Wilson), não é? Ela era uma menina que sofria com o péssimo relacionamento com os pais, mas que descobriu poderes sobrenaturais e fez a vida ficar muito mais divertida com eles!

23. O Noviço Rebelde (1997)

Sandy + Júnior + Didi, os musos dos anos 90… Ai, gente, precisa de mais alguma coisa? ❤

24. Operação Cupido (1998)

Como não morrer de amor com os planos das gêmeas Hallie e Annie (ambas interpretadas pela Lindsay Lohan) para unir novamente os seus pais, Elizabeth (Natasha Richardson) e Nicholas (Dennis Quaid), separados desde o nascimento delas?

25. 10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999)

O que acontece quando um bad boy, o Patrick (Heath Ledger), tenta conquistar a garota com a personalidade mais “difícil” do colégio, a Kat (Julia Stiles)? A gente shippa, é claro! ❤