É terror que vocês querem? Se você é amante do gênero ou apenas quer entrar na brincadeira do Halloween mesmo, vamos te ajudar. Separamos uma listona com 40 filmes e séries para você morrer de medo. E, o melhor, você encontra todos na Netflix.Tem clássicos, lançamentos, sobrenaturais, de ficção científica. Alguns mais leves, outros bem assustadores.

Um compilado para todos os gostos, então, sem desculpas: cria coragem, apaga a luz (ou não) e boa maratona!

1. Corrente do Mal

2. Mama

3. Psicose

4. Death Note

5. Possessão

6. A Maldição da Residência Hill

7. O Mundo Sombrio de Sabrina

8. Scream

9. Deixe-me entrar

10. Eu vi

11. A Entidade 2

12. Ghoul

13. Sobrenatural: A Origem

14. O Nevoeiro

15. Superstition

16. Glitch

17. Vende-se Esta Casa

18. A Última Casa da Rua

19. O Babadook

20. Madrugada dos Mortos

21. Ghost Wars

22. Vêronica – Jogo Sobrenatural

23. Caso 39

24. Hannibal

25. Apóstolo

26. Hush – A Morte Ouve

27. Jogo Perigoso

28. Os Outros

29. A Bruxa

30. Aniquilação

31. Amityville: O Despertar

32. O Último Capítulo

33. A Visita

34. Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma

35. Sacrifício

36. Boneco do Mal

37. O Canal

38. Renascida do Inferno

39. A Casa dos Mortos

40. Jogos Mortais