6 perfis de mulheres incríveis para você começar a semana inspirada

Sim! 💪💓 "Todos devemos ser feministas" 👉 Camiseta linda presente da @entoncesbrasil. 😘 . . . #feminismo #movimentovamosjuntas #vamosjuntas #sororidade #irmandade #girlpower #womanpower #powerwoman #forçafeminina #babisouza #nãosouobrigada #juntas #entoncesbrasil #weshouldallbefeminist #feminism #feminist

A post shared by Babi Souza (@mundodababi) on Jun 7, 2017 at 4:41pm PDT