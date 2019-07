65 filmes e séries chegam ao catálogo da Netflix em agosto de 2019

O mês de férias chegou ao fim (infelizmente!). Mas a gente sabe bem que isso não significa que não vamos dar um jeito de separar alguns minutos (ou horas) para assistir à Netflix. Como a plataforma de streaming sabe bem disso, agosto chega com 65 novas produções no catálogo.

Se em julho o público pôde ver a terceira temporada de “Stranger Things” e a terceira parte de “A Casa de Papel”, agora é hora de dar continuação à outras séries. Para quem gosta de histórias que mexem com o psicológico e a busca incansável de tentar entender como funciona a mente de um psicopata, a segunda temporada de “Mindhunter” está saindo do forno neste mês.

Também é a vez de assistir a mais uma produção brasileira, “Sintonia”. A série de seis episódios contará a história de três amigos, Nando (Christian Malheiros), Doni (MC JottaPê) e Rita (Bruna Mascarenhas), que moram na periferia de São Paulo e estão em busca dos sonhos mesmo com todas as dificuldades. A produção ganha destaque por ser uma grande parceria da Netflix com o Kondzilla, o que significa muita batida de funk dentro da trama.

Já quem prefere filmes, saiba que os lançamentos da vez são especialmente para os apaixonados por histórias de super-heróis. Alguns clássicos entram no catálogo esse mês, como “Capitão América: Guerra Civil”, “Homem-Aranha”, “O Íncrível Hulk” e “Esquadrão Suicida”.

Confira todas as estreias:

SÉRIES

DIA 2/8

Cara Gente Branca (3ª temporada)

Sinopse: Como o trailer mostra, agosto já começa cheio de ironia, com referências à “Rupaul’s Drag Race” e mudanças com essa nova temporada de “Cara Gente Branca”. A série traz uma sociedade secreta, um novo professor e uma epidemia de insegurança que deixam Sam (Logan Browning), Lionel (DeRon Horton), Joelle (Ashley Blaine Featherson) e seus amigos desesperados por respostas.

Derry Girls (2ª temporada)

Sinopse: Parece que as coisas finalmente vão mudar na Irlanda do Norte, mas os problemas de Erin (Saoirse-Monica Jackson) e suas amigas na escola estão longe do fim.

DIA 8/7

O Diretor Nu (1ª temporada)

Sinopse: Após sua vida desmoronar, Toru Muranishi investe na indústria pornô. A lista de seus inimigos cresce a cada sucesso e fracasso, mas os lucros também.

Wu Assassins (1ª temporada)

Sinopse: A vida pacata de Kai (Iko Uwais) como chef de cozinha muda drasticamente ao descobrir que o poder dos monges reina sobre ele e isso o fez ser escolhido para lutar contra os guerreiros Wu. A série promete ser uma boa aposta para quem gosta de muita ação.

DIA 9/8

Sintonia (1ª temporada)

Sinopse: Solta a batida porque a Netflix está oficialmente unida com o Kondzilla, o maior produtor musical de funk no Brasil. Com seis episódios, a série mostra a história de Nando (Christian Malheiros), Doni (MC JottaPê) e Rita (Bruna Mascarenhas), três jovens amigos de infância que estão em busca dos sonhos. Só que, como o trailer mostra, a luta não é fácil ao morar na periferia de São Paulo, onde o preconceito e a falta de oportunidade estão mais presentes do que nunca.

Glow (3ª temporada)

Sinopse: Diretamente da década de 80 em Los Angeles, a história do grupo de mulheres desajeitadas, que encontraram uma oportunidade no espetáculo da luta livre, continua. Nessa temporada, o tom nostálgico parece estar mais presente do que nunca, principalmente pela fala de Ruth (Alison Brie) sobre ainda não se sentir completa mesmo depois de tudo. Parece que a comédia vai fazer a gente querer chorar um pouco também, né?

As Telefonistas (4ª temporada)

–

Sinopse: Em meio às mudanças sociais de 1931, as amigas acabam envolvidas em um assassinato e precisam solucionar o crime antes que uma delas seja condenada.

DIA 16/8

Mindhunter (2ª temporada)

–

Sinopse: Na temporada 2 da série, a Unidade de Ciência Comportamental passa da teoria à prática ao participar da busca implacável por um assassino de crianças.

Vítima Número 8 (1ª temporada)

–

Sinopse: Os diferentes lados de um terrível atentado terrorista na Espanha são retratados em meio à investigação para encontrar os autores do crime.

45 RPM (1ª temporada)

–

Sinopse: A história do surgimento de um astro do rock, das pessoas por trás do seu sucesso e do selo musical que mudou as regras do jogo nos anos 60.

Frontera Verde (1ª temporada)

–

Sinopse: Ao investigar uma série de assassinatos na Amazônia, uma detetive de Bogotá se depara com magia, nazistas e suas verdadeiras origens.

DIA 21/8

Hyperdrive

–

Sinopse: Os melhores pilotos de racha do mundo desafiam seus limites em carros turbinados na maior e mais sinistra pista com obstáculos já construída.

DIA 27/8

Dinheiro à Mesa (2ª temporada)

–

Sinopse: No reality show com apresentação de Fred Sirieix, donos de 12 restaurantes conceituais disputam um investimento milionário que pode mudar suas vidas.

DIA 29/8

Supermães (3ª temporada)

–

Sinopse: Na nova temporada, Kate (Catherine Reitman) toma decisões questionáveis mas acaba se reaproximando de Anne (Danielle Kind). Frankie (Juno Ruddell) encontra o sucesso, e uma personagem retorna à série.

DIA 30/8

O Cristal Encantado: A Era da Resistência (1ª temporada)

Sinopse: Toda história tem um começo. Místicos, Skeksis e Gelflings estão de volta nesta trama que antecede os acontecimentos do clássico filme de Jim Henson com o mesmo nome, de 1982.

Styling Hollywood (1ª temporada)

–

Sinopse: Eles são o estilista e o designer de interiores queridinhos das celebridades! Mas manter o sucesso e a clientela satisfeita não é uma tarefa fácil.

The A List (1ª temporada)

Sinopse: Em um acampamento paradisíaco, segredos sombrios transformam as férias dos sonhos de um grupo de jovens em um terrível pesadelo.

Mandamentos de um Serial Killer (1ª temporada)

–

Sinopse: Nesta série belga, dois detetives tentam capturar um agressor que atrai a atenção da mídia ao usar os Dez Mandamentos como inspiração para seus crimes.

Vis a Vis (3ª temporada)

–

Sinopse: Os detentos de Cruz del Sur são transferidos para uma nova penitenciária, dominada por uma gangue implacável com um ambicioso plano de fuga.

Jogos Sagrados (2ª temporada)

–

Sinopse: Com o destino de Mumbai em jogo, Singh parte em busca da mente por trás de um plano diabólico: um enigmático guru ligado ao terceiro pai de Gaitonde.

FILMES

DIA 1/8

Capitão América: Guerra Civil

Sinopse: O mundo quer controlar os super-heróis. O Homem de Ferro apoia. O Capitão América é contra. Os Vingadores terão que resolver essa diferença no braço.

EuroTrip – Passaporte para a Confusão

Sinopse: Quando Scott descobre que seu amigo virtual de Berlim é, na verdade, uma linda garota, ele decide partir em uma aventura pela Europa para encontrá-la.

Armações do Amor

Sinopse: Um casal contrata uma bela consultora de relacionamentos numa tentativa desesperada de fazer o filho já adulto sair de casa.

Meninas Malvadas 2

Sinopse: Nesta sequência, o pai de uma jovem deslocada na escola se oferece para pagar a faculdade de outra aluna se ela se tornar amiga de sua filha.

Pulp Fiction – Tempo de Violência

Sinopse: Este clássico da violência estilizada costura as histórias de um assassino apreciador de hambúrgueres, seu parceiro filosófico e um pugilista fracassado.

Homem-Aranha

Sinopse: Após ser picado por uma aranha geneticamente modificada, o tímido Peter Parker desenvolve superpoderes que usa para tentar derrotar o Duende Verde.

Firewall: Segurança em Risco

Sinopse: Depois que um criminoso consegue acesso à sua vida pessoal, tudo o que é importante para o especialista em segurança Jack Stanfield está em jogo. Com Harrison Ford e Paul Bettany.

DIA 2/8

Mãe e muito mais

Sinopse: Sentindo-se ignoradas no Dia das Mães, três amigas partem para Nova York a fim de surpreender seus filhos adultos.

Monsieur & Madame Adelman

Sinopse: Sarah e Victor viveram juntos por mais de 45 anos. Qual será o segredo? Amor, ambição e mistério são apenas parte da jornada deste peculiar casal.

DIA 3/8

Luccas Neto em: Uma Babá Muito Esquisita

–

Sinopse: O Dia das Mães está chegando! Para encontrar o presente ideal, Luccas e Gi embarcam em uma grande aventura ao lado de sua estranha babá.

Olmo e a Gaivota

Sinopse: Ao ensaiarem para a peça A Gaivota, de Tchekhov, os atores Olivia e Serge sentem que a linha que separa ficção e realidade começa a desaparecer. Da diretora Petra Costa (“Democracia em Vertigem”).

DIA 6/8

Esquadrão Suicida

Sinopse: Uma agente do governo oferece a liberdade aos piores vilões do mundo com uma condição: eles precisam unir forças para evitar o apocalipse.

DIA 15/8

Atividade Paranormal 4

Sinopse: Cinco anos depois dos eventos sangrentos de Atividade Paranormal 3, Alex enfrenta uma nova onda de mistério e horror na vizinhança.

DIA 16/8

Seis Vezes Confusão

–

Sinopse: Nesta comédia estrelada por Marlon Wayans, um futuro pai descobre que tem cinco irmãos gêmeos e decide cair na estrada para reunir a família.

A Pequena Suíça

–

Sinopse: A descoberta do túmulo do filho de William Tell leva uma cidade no País Basco a pedir sua anexação à Confederação Suíça.

8 Mile – Rua das Ilusões

Sinopse: Buscando o sucesso no mundo do hip-hop, Jimmy acha que o lugar de onde veio é uma barreira psicológica que o impede de alcançar seus objetivos. Com o rapper Eminem.

O Incrível Hulk

Sinopse: Um experimento fracassado faz com que o Dr. Bruce Banner vire um enorme monstro verde sempre que fica nervoso, o que atrai a atenção dos militares.

Hannibal

Sinopse: Nesta sequência de O Silêncio dos Inocentes, a única vítima sobrevivente do assassino em série Hannibal Lecter tenta fazê-lo sair da toca. Com ‎Anthony Hopkins‎ e ‎Julianne Moore.

Shakespeare Apaixonado

Sinopse: Uma grande paixão surge quando o jovem Shakespeare é forçado a encenar sua mais nova comédia antes mesmo de ter começado a escrevê-la. Com Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow e Judi Dench.

DIA 17/8

O Contador

Sinopse: Ele não é apenas competente como contador, mas também como assassino profissional. E seu novo cliente não vai desperdiçar nenhuma de suas habilidades. Com Ben Affleck.

DIA 26/8

Quatro Vidas de Um Cachorro

Sinopse: Um cão descobre o significado de suas reencarnações ao lado de seus donos humanos, vivenciando tanto a lealdade e o amor quanto a dor e a decepção.

Animais Noturnos

Sinopse: Ao ler o manuscrito do violento romance escrito por seu ex-marido, uma galerista é forçada a confrontar o passado. Com Amy Adams e Jake Gyllenhaal.

DIA 29/8

Amor em Obras

–

Sinopse: Uma jovem executiva recebe como prêmio um hotel decadente na Nova Zelândia. Mas nada que um belo empreiteiro não resolva…

Dia 30/8

A Volta por Cima

–

Sinopse: Aproveitando uma reunião de colegas de classe em sua cidade natal, dois amigos decidem se vingar dos valentões do passado e rever antigas paixões.

Kardec

Sinopse: Filme brasileiro sobre a jornada de Allan Kardec, do trabalho como educador em Paris até o início da codificação do espiritismo ao lado da esposa.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

DIA 5/8

Universo Anime

–

Sinopse: Para entender o universo dos animes, Tania Nolan entrevista cineastas por trás de sucessos como ‘Castlevania‘, ‘Aggretsuko‘, ‘Kengan Ashura‘ e mais.

DIA 9/8

The Family – Democracia Ameaçada

–

Sinopse: Neste documentário, jornalistas investigativos denunciam uma organização cristã fundamentalista que opera nos bastidores do poder em Washington.

DIA 15/8

Whindersson Nunes: Adulto

Sinopse: O mega youtuber Whindersson Nunes fala sobre seu começo humilde e muito mais em uma série de histórias divertidas e músicas engraçadas.

DIA 16/8

Diagnóstico

–

Sinopse: A Dra. Lisa Sanders diagnostica doenças misteriosas com a ajuda do público nesta série documental baseada em sua coluna na New York Times Magazine.

DIA 21/8

Indústria Americana

–

Sinopse: O documentário retrata o choque cultural entre os proprietários chineses e os funcionários locais de uma fábrica nos EUA. Da produtora de Barack e Michelle Obama.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

DIA 2/8

Pergunta aos StoryBots (3ª temporada)

–

Sinopse: Os StoryBots continuam atrás de respostas para perguntas da garotada. Por que as pessoas têm aparências diferentes? De onde vem o chocolate? E mais…

She-Ra e as Princesas do Poder (3ª temporada)

–

Sinopse: Felina e Adora embarcam um uma jornada em busca de respostas e redenção. O portal de Hordak põe Etéria em grande perigo.

DIA 5/8

No Good Nick (Parte 2)

–

Sinopse: Prestes a ser descoberta, a impostora Nick terá que agir rápido e com inteligência para corrigir os erros dos Thompsons e tirar seu pai da cadeia.

LEGO Marvel Super Heroes: Vingadores Reunidos!

–

Sinopse: Quando Ultron se apodera da armadura do Homem de Ferro, os Vingadores correm contra o tempo para evitar que o mundo acabe nas mãos do inimigo.

DIA 9/8

A Vida Moderna de Rocko: Volta ao Lar

–

Sinopse: Após 20 anos no espaço, Rock retorna para casa e encontra a cidade cheia de avanços tecnológicos. A missão agora é trazer de volta sua série favorita.

Spirit – Cavalgando Livre: Pequenas Grandes Aventuras

–

Sinopse: Divirta-se com esta série de curtas aventuras e vídeos musicais estrelados por toda a turma de “Spirit – Cavalgando Livre”.

DIA 16/8

Invasor Zim e o Florpus

–

Sinopse: Zim reaparece e inicia a segunda fase de seu plano para conquistar o planeta Terra. Mas seu velho inimigo Dib está determinado a desmascará-lo.

Super Monstros: Volta às Aulas

–

Sinopse: Os Super Monstros têm companhia nova na sala de aula! É hora de ajudar a amiga Vida a se adaptar às novidades da escola.

DIA 27/8

Trolls: O ritmo continua! (7ª temporada)

–

Sinopse: Na nova temporada da série, a rainha Poppy continua a mil, sempre pronta para se divertir com a turma.

DIA 30/8

O Pequeno Poderoso Bheem (2ª temporada)

–

Sinopse: Cheia de aventuras, esta série de animação indiana acompanha o forte, corajoso e inteligente herói Bheem em suas viagens pela cidade.

DIA 31/8

Hotel Transilvânia (1ª temporada)

–

Sinopse: Com o pai longe, Mavis está pronta para se aventurar. Se a durona Tia Lydia não impedi-la! Tudo quatro anos antes de “Hotel Transilvânia”.

ANIME

DIA 1/8

Quando as Cigarras Choram

–

Sinopse: Keiichi se muda para Hinamizawa e conhece Rena, Mion, Rika e Satoko. Ele descobre uma série de homicídios, mas ninguém quer falar sobre isso.

DIA 15/8

Cannon Busters

–

Sinopse: Programada para a amizade, a simpática androide S.A.M. sai em busca de seu melhor amigo ao lado de uma robô de manutenção e um perigoso fugitivo.

DIA 23/8

Hero Mask (Parte 2)

–

Sinopse: Os crimes da LIFE podem finalmente ser expostos, mas para isso James precisa conseguir manter sua testemunha viva.

DIA 30/8

Carole e Tuesday

–

Sinopse: Elas podem ser bem diferentes, mas têm o mesmo sonho: viver da música. E, ao se conhecerem, percebem que juntas podem transformar o sonho em realidade.