7 filmes sobre professores para se inspirar e homenagear

Em 15 de outubro, é celebrado o Dia dos Professores, data escolhida para homenagear os profissionais que marcam nossas vidas com lições que vão além das provas de matemática.

Que tal relembrar os mestres que fizeram parte da sua história e ver (ou rever) um desses sete filmes com professores marcantes como eles?

1. Mentes Perigosas (1995)

O filme que ficou conhecido junto à canção “Gangsta’s Paradise”, do Coolio, traz Michelle Pfeiffer como uma ex-fuzileira naval que começa a dar aulas em uma escola da periferia da cidade. Para conquistar a classe, ela vai precisar de métodos pouco convencionais de aulas.

2. Sociedade dos Poetas Mortos (1989)

Um clássico. Robin Williams dá vida ao professor John Keating, que desafia o pensamento crítico dos alunos e os inspira a entender literatura e poesia. O mestre apresenta para a classe a história da “Sociedade dos Poetas Mortos” e os encoraja e desafiar a escola e os tradicionais caminhos da sociedade.

3. O Sorriso de Mona Lisa (2003)

Julia Roberts interpreta a professora Katharine Watson, que dá aulas de História da Arte. À frente do seu tempo, Watson desafia o conservadorismo da escola e das estudantes que sonham em casar e ter filhos como único plano de vida. Sua trajetória acaba servindo de inspiração para o empoderamento das mulheres de sua classe.

4. Mr. Holland – Adorável Professor (1995)

Richard Dreyfuss vive o compositor Glenn Holland, que aceita ser professor para conseguir pagar as contas enquanto tenta compor a obra que deixará sua marca no mundo musical. Com o passar do tempo, a convivência com os alunos se torna uma realização para ele.

5. Entre os Muros da Escola (2008)

O filme mostra a realidade vivida pelos professores de uma escola de ensino médio da periferia de Paris. Como a maioria dos educadores de todo o mundo, François Marin precisa enfrentar a rebeldia dos alunos e as suas diferentes e difíceis histórias pessoais.

6. Escritores da Liberdade (2007)

A jovem professora Erin Gruwell, vivida por Hilary Swank, desafia seus alunos a aprender a tolerância através da prática entre eles mesmos, após a escola ter implantado um programa de integração questionado por muitos membros da comunidade.

7. O Substituto (2011)

Henry Barthes é um professor que atua somente como substituto em diversas escolas. Quando é chamado para dar aula numa escola pública, ele encontra uma classe de jovens desmotivados e descrentes da educação. A convivência com outros educadores e um evento específico em sua vida vão fazer Barthes abrir uma exceção para criar vínculos.