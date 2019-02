8 filmes infantis indicados ao Oscar 2019 que todos vão se apaixonar

A tão esperada cerimônia do Oscar 2019 acontece no próximo domingo (24). Animados? Que tal juntar a família toda para já entrar no clima da premiação?

Selecionamos 8 filmes e curta-metragens de animação, entre os indicados neste ano, que a criançada vai amar (e os adultos também). Preparem a pipoca e façam suas apostas das categorias mais fofas e divertidas!

Melhor animação

Os Incríveis 2

Nós não estávamos mais aguentando de saudade da família de super-heróis mais amada! Eles voltaram para os cinemas em 2018 com “Os Incríveis 2”, mas algumas coisas mudaram desde 2004. Agora, Beto fica em casa com Violeta, Flecha e o bebê Zezé, enquanto Helena volta a trabalhar como a super-heroína Mulher-Elástica.

No meio dessa nova fase, o caçula começa a descobrir seus superpoderes e a família toda tem que aprender a lidar com a situação. Além disso, aparece um novo vilão com um grande plano perigoso.

Ilha dos Cachorros

O filme vai contar a aventura do garoto Atari Kobayashi, de 12 anos de idade, morador da cidade de Megasaki, que vive sob tutela do corrupto prefeito Kobayashi. O político aprova uma nova lei que proíbe os cachorros de morarem no local, assim todos os animais são enviados a uma ilha vizinha repleta de lixo. Atari não aceita perder seu cachorro Spots e convoca os amigos para pegar um jato em miniatura e ir em busca do seu fiel companheiro. Nós faríamos o mesmo pelos nossos doguinhos, né?

Mirai

A vida de Kun muda com a chegada da sua irmãzinha, Mirai. A caçula requer a maior parte da atenção dos pais, o que provoca muito ciúmes no primogênito. Ela vai se retraindo, até encontrar no fundo do seu jardim um mundo fantástico. Lá o passado e futuro se misturam e o garoto conhece seus parentes em diferentes fases da vida, como sua mãe ainda criança e a irmã já na juventude. Tudo isso vai ajudar Kun a descobrir sua história. Já pensou que louco passar por uma experiência assim?

WiFi Ralph – Quebrando a Internet

Também já estávamos com saudades do nosso querido vilão dos videogames! Depois da vitória no Fliperama Litwak, Ralph, junto com a melhor companheira, Vanellope, viaja para o desconhecido universo da internet. Agora, eles precisam encontrar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce. Os “cidadãos da Internet” e de Yess, a alma por trás do “Buzzztube” – um famoso website que dita tendências, vão ajudar a dupla nessa missão.

Homem-Aranha no Aranhaverso

O jovem Miles Morales se inspirou em Peter Parker, já falecido, e tornou-se o Homem-aranha. O que ele não esperava era encontrar o próprio Peter, enquanto visitava o seu túmulo. Ele também foi surpreendido ao descobrir a existência de uma dimensão paralela, onde tem outras versões do herói aracnídeo.

Curta de animação

Animal Behaviour

Imagina uma sessão de terapia em grupo com um gato, um louva-a-deus, um passarinho, um porco, uma lesma e um gorila. E a orientação fica por conta do Dr. Clemente, um psicoterapeuta canino. De uma jeito bem divertido e fofo, eles vão abordar a dificuldade de lidar com os sentimentos.

Bao

A história fala sobre uma imigrante chinesa tentando lidar com a ausência de seu filho já crescido, até que ganha a oportunidade de ser mãe “novamente”, após o bao (bolinho tradicional chinês) que ela preparou ganha vida. Uma graça e cheio de reflexões.

One Small Step

Preparem-se para se emocionar com a Luna, uma garota que sonha em ser astronauta quando crescer. Seu pai é um humilde sapateiro, mas faz de tudo para apoiar o desejo da filha. Que amor ❤