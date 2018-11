A Amiga Genial: série baseada no livro de Elena Ferrante estreia esse mês

Ótima notícia para os fãs da tetralogia de Elena Ferrante: a série baseada em “A Amiga Genial” estreia no dia 25 de novembro. No Brasil a história de Elena e Lila se popularizou com o nome do livro em português, mas, como é de praxe, a série mantém o título original em inglês: “My Brilliant Friend”. Os episódios vão ao ar às 22h, aos domingos, na HBO.

Na semana de estreia a emissora exibe apenas um episódio e, nos três domingos seguintes serão veiculados dois episódios consecutivos. Em 16 de dezembro assistirmos ao final da temporada. São oito episódios no total.

A trama gira em torno da trajetória de duas amigas, Elena Greco (Lenu) e Raffaella Cerullo (Lila), que vivem na cidade de Nápoles e se conhecem desde a infância. Quando Lila desaparece sem deixar rastros, Lenu começa a escrever uma história inspirada em sua melhor amiga. Ela narra como a amizade começou, na década de 1950, em um ambiente perigoso, mas fascinante. O relato abrange os 60 anos de amizade da dupla e tenta descobrir o mistério de Lila, a brilhante amiga de Elena e também a sua pior inimiga.

“My Brilliant Friend” foi gravada na Itália e conta com atores locais. Nos bastidores a equipe também é italiana, o que é um detalhe interessante. “A Amiga Genial” é um best-seller internacional e, como acontece com frequência, a série poderia contar com uma produção americanizada – mas não foi o que aconteceu, felizmente.