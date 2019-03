A ‘Capitã Marvel’ foi transformada em ‘Sailor Moon’ e Brie Larson amou

Depois de ser transformada na Mônica (e que fofura!), a Capitã Marvel ganhou mais uma versão incrível e cheia de poder – literalmente. Dessa vez, a super-heroína foi desenhada como se fosse a Sailor Moon, a personagem principal do anime com o mesmo nome e que se tornou famoso em 1990.

A ilustração foi feita por Drachea Rannak e publicada no Twitter, rendendo mais de 70 mil curtidas na imagem e 20 mil reproduções. Diferente do que os internautas poderiam pensar, a ideia não surgiu simplesmente porque unir a nova heroína da Marvel com a Sailor Moon parecia incrível, mas porque a própria Brie Larson é (super) fã do anime.

Since 'Captain Marvel' star @brielarson credited Sailor Moon as a role model, I had to draw her like this XD Enjoy! pic.twitter.com/oHfHAk3f0b — Drachea Rannak (@Drachearannak) March 13, 2019

Em uma entrevista recente ao BuzzFeed no Dia Internacional da Mulher, em que a atriz aparece incrivelmente rodeada de cachorros fofíssimos, ela é questionada sobre as mulheres que foram como modelos durante o seu crescimento. Além de citar a própria mãe e até mesmo a banda “Spice Girls”, Brie falou sobre a protagonista do desenho.

“Eu amava Sailor Moon. Eu gostava de voltar para casa, depois da escola, para simplesmente não perder um minuto sequer do anime”, enfatizou a atriz.

Mesmo sendo da concorrente, a DC Comics, Brie também citou que cresceu lendo Mulher-Maravilha, mostrando mais uma vez que a disputa feminina está mais ultrapassada do que nunca. Para quem não sabe do que estamos falando, recentemente, a atriz de Capitã Marvel recebeu uma homenagem especial de Gal Gadot, que interpreta a Mulher-Maravilha no cinema, e também da diretora do filme, Patty Jenkins.