A clássica canção de ‘O Rei Leão’ com Iza e Ícaro Silva ficou linda! Ouça

O teaser da versão dublada de ‘O Rei Leão’ com Iza e Ícaro Silva nas vozes de Nala e Simba está no ar. E é lindo!

O vídeo divulgado sexta (4) pela Disney Brasil traz a dupla cantando “Nesta Noite o Amor Chegou”, versão em português do clássico “Can You Feel The Love Tonight”.

Na dublagem original, as vozes são de Beyoncé e Donald Glover.

Veja que lindo:

Em seu Instagram, Iza repostou o vídeo com uma legenda toda orgulhosa: “Eu tinha a fita VHS de #OReiLeão. Ela era verde. E agora eu sou a Nala??!!! Socorro!! Não tô acreditando nisso.”

O longa estreia nos cinemas em 18 de julho.