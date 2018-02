A Elsa de ‘Frozen’ tem uma nova música – e melhor que ‘Let It Go’

“Frozen” estreou e virou um sucesso mundial em 2013 – sim, já faz cinco anos! E se os os fãs terão de esperar até novembro de 2019 para ver a sequência do desenho animado nas telonas, a estreia do musical da Broadway que vai contar a história das irmãs Anna e Elsa está bem mais perto: no próximo mês de agosto.

O enredo da peça teatral será similar ao filme. No entanto, para dar mais profundidade às personagens e para preencher mais horas de espetáculo, novas músicas foram criadas. Na última quinta-feira (21) o jornal The New York Times divulgou com exclusividade “Monster“, nova canção que embala a história de Elsa, rainha de Arendelle.

A música foi composta pelo casal Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, que também são os autores do clássico “Let it Go”. Quem canta é a atriz Caisse Levy, intérprete de Elsa no teatro, e é uma música mais profunda e sombria. Elsa canta “Monster” quando percebe que seus poderes causaram danos ao povo de seu reino e que os cidadãos revoltados estão indo a confrontar.

Olha só o resultado incrível da nova música de “Frozen”

“A liberdade que ela encontrou em ‘Let It Go’ está abalada, e ela ouve as vozes distantes de homens vindo confrontá-la” diz Robert Lopez em entrevista ao NYT. “É um conflito de sentimentos. Tem medo. Tem raiva. Tem autoflagelação. É alguém que passou toda a vida vivendo de uma vida dupla cheia de segredos e vergonha, e esse é o momento em que há o reconhecimento de todo seu rastro de destruição”, complementa Kristen Anderson-Lopez.

O musical promete ser tão mágico quanto o filme e estreia em 22 de março nos EUA.