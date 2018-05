A fala final de Groot em “Vingadores: Guerra Infinita” é comovente

Cuidado! Spoiler (bem triste) de “Vingadores: Guerra Infinita“.

“Vingadores: Guerra Infinita” é um filme muito diferente dentro do Universo Cinematográfico Marvel, pois conta com momentos bem mais tristes do que o normal e… uma verdadeira chacina de personagens. Se alguns logo vão cair no esquecimento, outros momentos foram doloridos, como por exemplo a partida do Groot adolescente.

Para refrescar a memória de quem viu, ou contar para que não assistiu e ignorou os avisos de spoiler: assim que Thanos estralou os dedos, alguns dos personagens mais icônicos de todos como o Doutor Estranho, Peter Quill, Homem Aranha e Groot, simplesmente viraram pó. E quando foi o momento da nossa amada arvorezinha sumir, ele estende a mão em direção a Rocket Racoon e diz: “Eu sou Groot” (como sempre).

Ninguém no mundo é mais fluente na peculiar língua do Groot do que o diretor de “Guardiões da Galáxia” James Gunn. Coube a ele, então, explicar o que Groot quis dizer nesse momento do filme, em resposta a um tuíte:

SPOILER…

Joe Green mandou um tuíte para o diretor perguntando: “Pode ser cedo demais para perguntar isso, mas você sabe o que foi dito na última fala de Groot no fim do filme?” A resposta de Gunn foi direto ao ponto: “Spoiler… ‘Papai'”.

É permitido chorar mais uma vez pelo filme: para o novo Groot, Rocket era seu pai, e isso acaba com o coração de qualquer um.