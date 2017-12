“A Forma da Água“, novo filme do diretor Guilhermo del Toro, o mesmo de “O Labirinto do Fauno”, é o campeão de indicações no Globo de Ouro 2018 e é mais um de seus contos de fada adultos, com personagens místicos que tocam a todos com histórias maravilhosas.

O filme se passa nos anos 1960, e conta a história de Elisa (Sally Hawkins) que por ser muda se torna zeladora em um laboratório experimental secreto do governo. Em meio ao seu trabalho, ela conhece uma criatura misteriosa mantida escondida de todos, e acaba se afeiçoando pela “coisa”. Ao ver os maus-tratos infligidos pelos doutores e soldados à criatura, a protagonista procura pela ajuda de seu vizinho, Giles (Richard Jenkins), e sua colega de trabalho Zelda (Octavia Spencer) para libertá-la.

O trailer é maravilhoso e deixa todo mundo com vontade de assistir mais.

Se você acha que criatura lembra muito o Abe Sapien de “Hellboy” não é por acaso, afinal, o diretor não é só mesmo como o ator que interpreta os dois seres marítimos também. E todo o trailer tem muitos momentos que lembram tanto o filme do anti-herói quanto “O Labirinto do Fauno”, com uma mistura de magia e drama.

A data de estreia do filme no Brasil dia 11 de janeiro. #Ansiosas