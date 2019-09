A HBO está desenvolvendo uma série sobre os Targaryen e estamos surtando

Alô órfãs de “Game of Thrones”! Se você é uma das milhares de pessoas que não ficou lá muito satisfeita com o encerramento da série – e o final trágico de Daenerys Targaryen e seus dragões, pode respirar aliviada, porque o sonho não acabou.

De acordo com o site Variety, a HBO está trabalhando em uma série que vai contar a história da família Targaryen. A trama seria baseada no livro “Fogo e Sangue”, de George R R Martin, o mesmo autor de “Game of Thrones”.

O livro, que foi publicado em 2018 e é o primeiro volume de uma série, fala sobre a história dos reis Targaryen que vieram antes da rainha Daenerys. De alguns deles a gente já ouviu falar, como Aegon o Conquistador, que foi o primeiro governante de Westeros.

Infelizmente são poucas as chances de revermos nossos queridos personagens de “Game of Thrones”, porque “Fogo e Sangue” acontece 300 anos antes do livro e série consagrados pela HBO.

Mas vai ter dragões! Já estamos animadas.