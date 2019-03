A Mônica virou a ‘Capitã Marvel’ e ficou simplesmente SEN-SA-CIO-NAL

A divulgação da nova produção da Marvel, “Capitã Marvel”, está pesadíssima. A seis dias da estreia (7 de março), o perfil da produtora de quadrinhos usou o Twitter para fazer a melhor publicação de todas: a Mônica transformada na própria super-heroína.

No desenho, a personagem aparece com os cabelos loiros e o uniforme azul e vermelho, bem característicos da Brie Larson no longa. Mas, mais do que isso, assim como a nova heroína da Marvel, Mônica representa a força feminina e é até mesmo inspiração – principalmente para garotas mais novas – de que uma mulher ou menina é capaz de fazer o que ela quiser.

A ideia é resultado de uma parceria entre o projeto “Donas das Ruas”, parte da empresa Mauricio de Sousa que produz conteúdos direcionados ao empoderamento feminino, e a Disney.

Por isso, além de toda a fofura da personagem no pôster, uma frase cheia de ‘girl power’ foi escrita no topo da imagem. “A dona da rua se juntou à Capitã Marvel para homenagear as mulheres que inspiram as meninas a voar mais alto”.

Confira:

Mônica, da @TurmadaMonica, e a heroína mais incrível do cinema se juntaram para voar mais alto, mais rápido e ainda mais longe! E #CapitãMarvel te espera nos cinemas no dia 7 de março: https://t.co/S6dY6BolXN 💥 pic.twitter.com/lZOjTtp6kw — MarvelBR (@MarvelBR) March 1, 2019

Nós não estamos sabendo lidar com essa lindeza! ❤