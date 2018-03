A Netflix pode ficar ainda mais cara muito em breve. Entenda

A Netflix pode ficar ainda mais cara muito em breve por causa de uma taxa destinada a fomentar a indústria audiovisual brasileira, como informa a coluna Mercado Aberto, da Folha de S. Paulo.

Chamado de Condecine (contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica), o imposto é pago por todas as empresas que disponibilizam conteúdos audiovisuais com fins comerciais. Por isso, o preço da mensalidade para quem assina a plataforma pode sofrer um aumento.

A forma que será cobrada a taxa, no entanto, ainda não está definida, mas há dois modelos a serem utilizados, um a partir do cálculo da alíquota do faturamento dos serviços, e outro pelo número de assinantes ou de vendas da plataforma.

A decisão final será tomada pelo Conselho Superior de Cinema, no dia 11 de abril, e, segundo Sérgio Sá Leitão, Ministro da Cultura, ela deve ser tomada no máximo até o mês de junho, para que as novas leis e aumentos vinguem o mais rápido possível, pois há outras plataformas de streaming esperando pela nova regra para chegar ao Brasil.

Em dezembro de 2017, o governo permitiu a cobrança do ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), já modificando um pouco o valor para os assinantes. Atualmente o valor é a partir de 20 reais.

Entramos em contato com a Netflix que explicou estar ciente da possibilidade da taxa, porém não há nada a declarar até o momento.