A nova música da Pabllo Vittar é maravilhosa e o próximo hino do verão

Que hino! A rainha Pabllo Vittar não está mesmo para brincadeira e com “Problema Seu”, novo single dela lançado na madrugada de terça para quarta-feira, ela nunca esteve tão poderosa e confiante.

Ela fez a lição de casa direitinho, pegou o melhor de “Passar Mal”, primeiro álbum de estúdio dela lançado no ano passado, e colocou tudo nessa música. A letra é boa, é viciante e ela nunca cantou de forma tão segura.

Leia Mais: Pabllo Vittar lançou o clipe mais importante da carreira dela

Logo no início, já dá o tom: “amor, eu te avisei para não ficar me esperando, eu não sou santa e a pista tá fervendo”. E só melhora.

Produzida pelos colaboradores de longa data Maffalda e Rodrigo Gorky e pelo DJ Zebu, nome também por trás da mediana “Hasta la Vista”, a faixa tem toda uma pegada de axé e um refrão pegajoso que vai tocar exaustivamente nas rádios, nas boates, nas lojas de departamento….

É hit do próximo verão e um bom sinal do que está por vir no #PV2, nome provisório do segundo álbum da artista com lançamento previsto ainda para 2018.

Ah, o clipe também já está pronto e estreia HOJE.

Ouça a música: