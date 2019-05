A nova série da Netflix é um presente para os fãs de ‘Revenge’

Tá a fim de ver uma série nova? Então se liga, porque ‘Dilema‘ (What/If em inglês) pode ser a sua próxima maratona muito em breve. A série é original da Netflix foi criada por Mike Kelley, a mesma mente por trás de ‘Revenge‘.

A produção retrata as atitudes de Anne Montgomery (vivida pela ganhadora do Oscar e nossa querida Bridget Jones, Renée Zellweger), uma mulher ambiciosa que oferece uma proposta irrecusável a um casal que passa por sérios problemas financeiros.

–

O clima da série é bem de suspense, com pitadas de drama e mistérios, no mesmo estilo de ‘Revenge’. A trama promete agitar o público com seus 10 episódios, que foram liberados nessa sexta-feira (24) no catálogo da Netflix.

‘Dilema’ ainda conta com os atores Blake Jenner, Jane Levy, Daniella Pineda e Louis Herthum.

Assista ao trailer:

Se você ainda não decidiu o que assistir no fim de semana, que tal dá uma chance para este drama?