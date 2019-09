A Phoebe de ‘Friends’ tem uma vida trágica – já prestou atenção?

Ela é a personagem preferida de muita gente em “Friends“. Sem os problemas ~classe média sofre~ de Rachel Green (Jennifer Aniston) ou a neurose de Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) é aquela amiga meio doidinha, divertida e de bom coração, quase impossível de não amar.

Ao longo das 10 temporadas da série, que foi ao ar entre 1994 e 2004, ficamos sabendo aos poucos sobre a história de Phoebe. Ela conta pílulas sobre sua vida de uma forma tão leve que mal dá para perceber o quanto a personagem teve uma trajetória realmente trágica.

–

Phoebe (e sua irmã gêmea, Ursula), são filhas de um “trisal” formado por duas mulheres – Phoebe Abbott (Teri Garr) e Lily Buffay – e um homem – Frank Buffay (Bob Balaban). Como Phoebe Abbott não se sentia pronta para ser mãe, Lily e Frank assumiram a paternidade das gêmeas.

O pai de Phoebe abandonou a família quando as duas eram crianças, e se casou com outra mulher. Um tempo depois, Lily se casou com outro homem. O padrasto de Phoebe foi preso, e a mãe, Lily, se matou, intoxicando-se com monóxido de carbono. Phoebe então foi morar nas ruas de Nova York, quando tinha apenas 14 anos.

Ela conta na série que, por um tempo, morou em um carro Buick LeSabre, um sedan clássico americano, que havia sido incendiado. Embora nunca tenha estudado formalmente, ela aprendeu a falar francês junto com outros moradores de rua. Surpreendentemente, também fala italiano – embora nunca tenha ficado muito claro como ela aprendeu a língua.

Vivendo nas ruas, Phoebe teve de roubar para sobreviver – e olha que mundo pequeno: quando ela tinha 14 anos, roubou o Ross (David Schwimmer)! Uma das coisas que ela roubou foi uma cópia dos originais de uma história em quadrinhos que Ross estava escrevendo, chamada “Science Boy”. Na época eles não se conheciam, claro.

–

De alguma forma, ela morou um tempo na cidade de Praga, a capital da República Checa, e viveu com pessoas diversas, entre elas “um homem albino que lavava janelas na rodoviária” e “um cara chamado Sidney, que falava com a própria mão”.

Ela também menciona que teve hepatite, e pegou a doença quando um cafetão cuspiu na boca dela (eca!!!). Aos 16 anos, ela foi perseguida por um fugitivo de uma clínica de doentes mentais, que queria matá-la.

Barra.

Em conversas com os amigos, ela também deixa escapar que já esfaqueou um policial (mas só por que ele a esfaqueou antes), e que luta boxe muito bem, pois aprendeu em uma unidade da Associação Cristã de Moços (ACM), onde, segundo ela, os moços “não eram suficientemente cristãos”.

Apesar de todas as barras que Phoebe Buffay enfrentou na juventude, ela até que se tornou uma adulta bastante equilibrada, não? Mas vale lembrar que as histórias da infância voltaram a assombrá-la em vários momentos da série.

O relacionamento com a irmã gêmea, Ursula, não é exatamente afetuoso, e, na segunda temporada, quando ela decide procurar pelo pai, que a abandonou, acaba encontrando o meio-irmão Frank Jr. (Giovanni Ribisi), que também foi deixado pelo pai.

–

Na terceira temporada, ela encontra uma amiga da mãe adotiva, chamada Phoebe Abbott. Lembra, lá do comecinho da história? Sim, ela descobre que essa amiga é, na realidade, a mãe biológica dela e de Ursula!

Phoebe Abbott, a mãe biológica de Phoebe e Ursula Buffay Phoebe Abbott, a mãe biológica de Phoebe e Ursula Buffay

Na quarta temporada, ela topa ser barriga de aluguel para Frank Jr e a namorada dele, Alice (Debra Jo Rupp). Engravida de trigêmeos, Chandler, Leslie e Frank Jr. Jr., que nascem na quinta temporada.

–

Também é na quinta temporada que a avó de Phoebe morre, e, no velório, ela encontra o pai, Frank Buffay, que não a reconhece. Phoebe faz um trabalho de investigação e descobre que Frank não sabe nada sobre a morte de Lily ou o destino de Phoebe e Ursula.

É nesse episódio que ficamos sabendo da origem da canção “Smelly Cat”, composta por Phoebe. A melodia é a mesma de “Sleepy Girl”, uma canção de ninar que seu pai cantava para ela quando ela era um bebê. Pausa para pegar um lencinho…

Ela tem a oportunidade então de revelar que é a filha dele, eles conversam, ela surpreendentemente o perdoa (olha o bom coração)… mas não sabemos mais de Frank até o fim da série.

Phoebe e o pai Frank Buffay, reunidos depois de décadas. Phoebe e o pai Frank Buffay, reunidos depois de décadas.

Da sexta temporada em diante, o drama de Phoebe passa a ser mais frívolo. Ela se envolve com alguns homens, entre eles o ex da irmã gêmea, um cara chamado Parker (Alec Baldwin) e um cara chamado Jim (James LeGros).

Na penúltima temporada, a nona, ela conhece Mike (Paul Rudd), e depois de idas, vindas e confusões, ela se casa em uma cerimônia simples e fofa, em frente ao café Central Perk. Se alguma das personagens merecia um final de conto de fadas, era ela, não acha?

–

Você entende inglês? Esse vídeo reúne os momentos em que Phoebe fala sobre sua vida trágica – às vezes dando risada, então não se sinta culpada se você rir também.