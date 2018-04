A verdade sobre a troca de esmalte absurda de Beyoncé no Coachella

Beyoncé fez um show acima de qualquer expectativa no Coachella, festival de música que acontece em Indio, na Califórnia. A apresentação, muito luxuosa, que rolou no último sábado (14), contou com mais de 150 bailarinos, com a participação das ex-integrantes Destiny’s Child, Kelly e Michelle, grupo no qual a cantora começou a carreira, além de Jay Z e Solange Knowles.

Entre cinco trocas de roupa, 24 músicas e efeitos especiais, uma curiosidade chamou a atenção da web: Bey desafiado as leis do tempo e teria mudado até mesmo a cor das unhas durante as mudanças de figurino.

a fav de vocês muda a cor dor esmalte, após trocar de roupa? pq a minha sim #Beychella pic.twitter.com/2wJ3HLgvQd — bárbara (@abelxonce) April 15, 2018

De acordo com alguns usuários do Twitter, ela trocou o esmalte de preto para prata ou vice-versa – tudo dependia do tuíte que você lia -, mas na verdade, isso não foi o que aconteceu… A rainha não mudou de esmalte entre as apresentações, é que nas fotos ela aparecem em dois momentos diferentes no mesmo dia. Calma, a gente explica!

Quando ela está com o esmalte prata, na verdade, é uma foto durante o último ensaio antes do show, no qual ela usou as roupas e estava dando os toques finais para a apresentação, ou seja, ela tinha bastante tempo para poder pintar as unhas depois.

Quando as unhas estão pretas, é porque já se trata do show de fato, que foi ao ar para milhares de pessoas no Youtube. Como nos dois momentos ela usou as mesmas roupas, estar em um palco com luzes – deixando difícil saber o horário do dia pela luz do sol – muitas pessoas acabaram confundindo uma hora com a outra.

Não tem como saber quem foi a primeira pessoa que misturou os dois momentos, mas é claro que isso não aconteceu durante os shows. É perceptível o erro quando você compara a foto do Instagram dela com as fotos oficiais tiradas durante o evento.

É fácil perceber com essa duas fotos, pois ela está na mesma roupa, no mesmo local, apenas em horários diferentes:

–

Então não, ainda mudar a cor da unha em pleno show ainda não entrou para os feitos da maravilhosa Beyoncé Knowles. Mas sempre tem aquela pequena noção que do jeito que ela é , isso pode acontecer.

E aí? Assistiu a apresentação dessa deusa?