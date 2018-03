Outrora as queridinhas da internet, nos últimos tempos as Princesas da Disney vivem um momento de pouco destaque na rede mundial de computadores. Sério, no passado, fizeram versão das Princesas da Disney até na lua. Mas, com o perdão do trocadilho, quem é rainha nunca perde a majestade, elas voltaram novamente ao topo por causa de uma polêmica fashion: as luvas usadas por elas.

O assunto já rola há algum tempo nos becos escuros da web, mas voltou à pauta graças a uma série de tuítes expondo essa verdade inconveniente. Reza a lenda, apenas as princesas da Disney que não nasceram princesas usam luvas de ópera, aquelas com comprimento até depois do cotovelo. Não acredita? Olha só:

"princesas Disney que não nasceram princesas usam luva que vai acima do antebraço" pic.twitter.com/eBWM3mK96D — Danilo Sanches (@danilo_sanches) February 28, 2018

Um tanto suspeito, não? Mas verdade: Cinderella, Bela e Tiana são as únicas que ~precisam~ de luvas e, convenientemente, as únicas de origem periférica.

A história prova, já que Cinderella era “gata borralheira” antes de se casar com o Príncipe Encantado; Bela era plebeia e se tornou princesa apenas após dizer “sim” ao Príncipe Adam, e Tiana só se tornou realeza depois do matrimônio com o Príncipe Naveen.

que feio a disney segregando as princesar perifericas https://t.co/L3k6rR357A — gabriel (@gabvasa) February 28, 2018

Mas muitos vão dizer, “ah, mas a Mulan não nasceu princesinha e também não usa luvas”. Bem, segundo a teoria, ela ganhou o “título” de princesa por ser uma mulher fodona e pelos atos de heroísmo dela; não por ter casado com um príncipe. Interessante, não?

A prova definitiva de que Anastasia não é Princesa da Disney pic.twitter.com/27vC6zII6s — Regina (@recfleck) February 28, 2018

Mas, assim, ok, entendemos: elas não nasceram realeza (e a realeza ama manter seus privilégios, não?), mas por que diabos elas precisam usar luvas? Uma explicação bem sucinta:

Mals ai Princesa mas essas mãos calejadas de plebeia n dá, vamo de luvinhas — e daí? (@dcpcionadissima) February 28, 2018

“mãos calejadas de plebeia não dá”.