São Paulo acaba de coroar, pelo segundo ano consecutivo, a Acadêmicos do Tatuapé como a grande campeã do Carnaval 2018 da cidade. Em uma apuração emocionante, que aconteceu nesta terça-feira (13), a vitória só foi declarada após o último voto na categoria “Mestre-Sala e Porta-Bandeira”.

Com enredo impecável sobre o estado do Maranhão, a escola da Zona Leste, que entrou na avenida na madrugada do sábado (10), apostou em um desfile todo tradicional e perfeito, aconteceu sem imprevistos.

Sob o comando do carnavalesco estreante Wagner Santos, que é maranhense, a agremiação levou para a avenida mais de 2 mil integrantes e caprichou no luxo, nas alegorias gigantes e em alas coreografadas para dar vida ao tema “Maranhão: Os Tambores Vão Ecoar Na Terra da Encantaria”.

Um dos grandes destaques do desfile foi o segundo carro, que representava um navio negreiro e era absolutamente gigantesco. Além disso, em vez da bateria apostar no funk, em vários momentos, trouxe o reggae, que acredite, é um ritmo típico do estado, para o Sambódromo.

E, ó, não faltou nada no desfile: eles abordaram desde a colonização do Maranhão até festas e as tradições religiosas. Com 66 anos de história, a escola, de uma vez por todas, se firma como uma das grandes do Carnaval de São Paulo.

Vencedora, a escola ficou com a mesma pontuação da Mocidade Alegre, Mancha Verde e Tom Maior (270 pontos), mas se saiu melhor nos quesitos mestre-sala e porta-bandeira, e harmonia. Unidos do Peruche e Independente foram as rebaixadas