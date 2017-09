‘Aladdin’: veja a primeira foto do elenco do filme reunido

O elenco do filme “Aladdin” está reunido em Londres para começar as filmagens do novo live-action. Em um clique compartilhado por Will Smith, que vai interpretar o Gênio da Lâmpada, podemos ver Naomi Scott, a nova Princesa Jasmine, Mena Massoud, o novo Aladdin, e Marwan Kenzari, que será o vilão Jafar.

Além deles, foram anunciados os demais atores que participarão da produção. Navid Negahban, de “Homeland”, vai interpretar o sultão de Agrabah, que busca um marido para a filha Jasmine. Nasim Pedrad é Dalia, a confidente da princesa Jasmine. Billy Magnussen é o pretendente de Jasmine, chamado Prince Anders; e Numan Acar é Hakim, o chefe dos guardas do palácio.

O filme será dirigido por Guy Ritchie, e você pode esperar todas as músicas clássicas da animação de 1992 em novas versões, bem como novas músicas. “Aladdin” ainda não tem data de estreia definida, mas já estamos ansiosas!