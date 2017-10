Anitta lança clipe de “Is That For Me” em parceria com Alesso

Em agosto, Anitta anunciou o lançamento do projeto “Xeque-Mate” e contou que a partir de setembro lançaria uma música por mês. Depois do sucesso de “Will I See You”, o primeiro single da cantora em inglês, nesta sexta-feira, 13, estreou o clipe de “Is That For Me” – realizado em parceria com o DJ sueco Alesso.

No período da manhã, os artistas usaram as redes sociais para divulgar a canção e os fãs ficaram ansiosos para ver o vídeo. Durante essa semana, Anitta compartilhou fotos dos bastidores mostrando que a gravação foi feita na Floresta Amazônica.

Ela também participou do programa Encontro, da Rede Globo, para apresentar a música e comentou: “É o início de um projeto meu de internacionalização. Estou traçando passo a passo essa minha carreira, degrau por degrau. Um desses passos é a parceria com esse DJ maravilhoso”. Confira o resultado:

AMANHÃ tem clipe novo com meu amigo @alesso … e enquanto a gente espera já tem making of disponível na @cea_brasil … corre lá pra ver A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Oct 12, 2017 at 10:14am PDT