“Will I See You”: Anitta lança seu primeiro single em inglês

Anitta não para! Depois de anunciar seu mais novo projeto Checkmate (ou “Xeque-Mate”) e prometer que lançaria uma música e um clipe por mês a partir de setembro, a cantora deixou os fãs ainda mais ansiosos no último sábado, 02, após espalhar peças gigantes de xadrez por algumas capitais do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Mas o mistério envolvendo o primeiro single dessa série chegou ao fim neste domingo, 03.

A diva pop reuniu a imprensa em um shopping da capital paulista para falar sobre seu novo trabalho e apresentar o clipe da música “Will I See You”, em parceria com o produtor norte-americano Poo Bear – ele é responsável por hits como “Where Are Ü Now” e “What Do You Mean?”, de Justin Bieber. “Essa música, coincidentemente, é a primeira. Eu a escutei no estúdio e falei: ‘cara, vamos gravar porque essa música é uma bossa nova em inglês'”, contou Anitta durante a coletiva.

Ela destacou essa sonoridade bem brasileira de “Will I See You” e disse, ainda, que é uma oportunidade de as pessoas a verem cantando de uma maneira que não estão acostumadas. “É uma música muito cantada, algo que eu nunca fiz na minha carreira. E a gente tentou fazer o clipe também muito diferente, trazendo uma emoção e uma coisa sensitiva. Coloquei a dança de salão, de gafieira, que faz parte da minha vida, do Brasil”, declarou.

E pode esperar que ainda vem muita novidade por aí! Anitta não deu detalhes sobre a duração dessa série de clipes inéditos, quais serão as parcerias e nem em quais línguas as músicas serão cantadas, mas falou o que o nome do projeto representa. “O Xeque-Mate/Checkmate é porque o mundo inteiro entende essa expressão. E nós precisávamos de uma expressão mundial. Mas também envolvendo essa coisa de ser várias jogadas, várias sacadas e a última é a mais impactante”, completou.

Com o lançamento do clipe, a internet, claro, foi à loucura! E a hashtag #AnittaWillISeeYou alcançou os trending topics mundial no Twitter. Dá só uma olhada nas reações:

O inglês que a gente não aprende na escola, a Anira ensina. Rainha da education, né non?#AnittaWillIseeYou pic.twitter.com/b7sUlHnuDa — #CorpoSensual (@EuViniciusLima) September 3, 2017

#AnittaWillIseeYou Eu depois de assistir o clipe da ANIRA!! É muita emoção braseeeeeeeellllll. Gooooooollll da ANIRA pic.twitter.com/UtPGnQcHCr — Erik Mendes (@ErikMendes05) September 3, 2017