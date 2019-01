Anne Hathaway vai protagonizar nova versão de ‘Convenção das Bruxas’

“Convenção das Bruxas”, o classicão que assustou a todas nós na “Sessão da Tarde”, vai ganhar uma nova versão e Anne Hathaway foi escalada para viver a personagem principal – no papel que era originalmente de Anjelica Huston.

Quem irá dirigir e roteirizar o longa é o cineasta Robert Zemeckis. Vencedor do Oscar de Melhor Diretor por “Forest Gump”, ele também assinou a direção e o roteiro da trilogia “De Volta Para o Futuro”. Na produção teremos ninguém menos do que Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Jack Rapke – que também é corroteirista do longa – e o próprio Zemeckis. Ou seja: o projeto está em ótimas mãos!

As informações foram dadas pela Variety e todos esses nomes já constam na página do IMDb (a maior base de dados sobre cinema e TV da internet) a respeito do filme. Ainda de acordo com a publicação, o remake irá se basear mais no livro que deu origem a “Convenção das Bruxas” – lançado em 1973 por Roald Dahl – do que no filme de 1990.

Para quem não lembra, o longa conta a história de Luke, um garoto de 10 anos que vai passar um tempo com a avó num hotel. Lá ele descobre uma convenção de bruxas quem têm um plano maligno: transformar todas as crianças do mundo em ratos. Ao ser descoberto, ele e um outro menino acabam virando ratos, mas os dois decidem enfrentar as bruxas.