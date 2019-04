Antes de ‘Shazam’, da DC, Zachary Levi atuou em filme da Marvel

O mundo dos quadrinhos americanos de super-heróis é polarizado entre os personagens da Marvel e os da DC, mas no cinema não temos uma equivalência assim. Tirando um ou outro filme como ‘Mulher Maravilha‘ e ‘Aquaman‘, a DC não consegue ter aquela relevância no universo cinematográfico como sua rival dos quadrinhos.

Após erros com ‘Batman vs Superman‘ e ‘Liga da Justiça‘, a Warner (responsável pelos filmes) parece ter dado uma freada e tentado experimentar outros heróis. E é nesse contexto que chegamos ao ‘Shazam’, o mais novo filme de herói que está bombando no cinema.

O filme é estrelado por Zachary Levi, e o ator esteve no Brasil em dezembro para participar da CCXP (o maior evento de cultura nerd do mundo). Zachary conversou com a gente e vários outros jornalistas após comer muitos pães de queijo (ele amou a iguaria brasileira) e contou sobre os desafios de se interpretar um personagem nessa fase do cinema que todo mundo está aficionado por grandes heróis. E, acredite: ele falou também sobre sua passagem pela “rival” Marvel.

Zachary Levi na Marvel e na DC

Chris Evans teve a chance de interpretar dois heróis do mesmo universo da Marvel (ele foi o Tocha-Humana no primeiro filme do ‘Quarteto Fantástico‘, mas atualmente defende o manto do Capitão América), mas poucos atores tiveram a oportunidade de participar de duas empresas rivais. Zachary Levi fez uma participação no universo Marvel interpretando Fandral nos dois últimos filmes do Thor, e achou sua experiência muito divertida.

“Fui escalado no primeiro filme mas não pude fazer o papel, e pensei que nunca ia acontecer de novo.”, explicou o astro de Hollywood. “Só que no segundo filme o Josh Dallas (intérprete escolhido para fazer o Fandral) estava fazendo ‘Once Upon a Time’, então a Marvel bateu na minha porta e perguntou se eu queria fazer o personagem”. A experiência foi bem legal, mas não tão legal quanto estar em seu próprio filme no universo DC.

Fandral (Zachary Levi) no filme do Thor Fandral (Zachary Levi) no filme do Thor

O ator, que é fã de quadrinhos e videogames, se encontrou nesse universo da cultura pop, mesmo com um papel mais “desconhecido”. Segundo Levi, Shazam não é tão popular assim mesmo entre os fãs dos heróis por ter uma história judicialmente atribulada. O personagem originalmente era chamado de Capitão Marvel e foi criado por uma outra editora para competir com o Superman, mas umas tretas rolaram, e a DC comprou os direitos do personagem.

No meio disso tudo ela teve um problema judicial com o nome do Capitão Marvel, que foi registrado pela Marvel para nomear um outro heróis que também atende pelo nome de Capitão Marvel (e que, atualmente, é representado pela Carol Danvers, a Capitã Marvel). A saída foi usar o nome com o qual o personagem ficou conhecido informalmente: Shazam!

Preparação para o papel

Zachary Levi precisou passar por dois desafios muito grandes: ganhar músculos e entrar no universo dos jovens. A identidade secreta do Shazam é Billy Batson, um garoto fracote de 14 anos que ganha o poder de virar um super-herói adulto ao gritar a palavra Shazam, então o poderoso é, na verdade, um adolescente no corpo de um homem mais velho. Por sorte, o ator não teve tantos problemas ao entender os jovens de hoje em dia.

“Eu sempre fui um crianção. Por sorte a acne foi embora. Eu não aprendi nada sobre jovens porque nada mudou, se você for ver. A sociedade muda, agora tem tecnologia, que sorte que eu não tinha Instragram na minha juventude”, brincou o ator, que logo depois explicou como o Instagram nos faz ficar mal com a vida supostamente perfeita dos outros.

Se isso foi fácil, o mesmo não se pode dizer da preparação física. Zachary precisou malhar cinco dias na semana e encarar uma dieta com muitas calorias. “E não as calorias divertidas, como sorvete e pizza, tive de comer muito frango com brócolis”, explicou. Mas isso trouxe uma qualidade de vida incrível para o ator, que se sente saudável como nunca antes.

Ainda na parte visual, Levi contou que precisou pintar o cabelo, pois o Shazam não poderia ter fios grisalhos comuns a um homem de 38 anos como o ator. “Sorte que pude botar a culpa no trabalho, não foi por mim“, confessou em meio a risadas.

Lidando com haters

O recente filme da Capitã Marvel trouxe à tona uma quantidade gigantesca de ódio na internet, por pessoas que se incomodaram com a representatividade da personagem e por alterações feitas na obra original da heroína. Ao ser perguntado sobre isso, Zachary Levi acredita ser capaz de enfrentar essa quantidade de ódio destilada na internet.

Cena do filme Shazam, herói da DC Cena do filme Shazam, herói da DC

O ator até tem uma explicação para a origem disso tudo: ele conta que vivemos em um mundo com tanto conteúdo, com tantos filmes de heróis, que é normal as pessoas colocarem nos personagens queridos suas próprias identidades. E quanto algum produtor faz alguma mudança, ou realiza algo que o fã desgosta, isso é considerado uma ofensa pessoal. “É como mexer com sua própria identidade. E disso vem a toxicidade“, analisa o astro.

Zachary até apontou que muita gente ainda chama o Shazam pelo nome antigo de Capitão Marvel, e ele precisa dizer “Amigo, já existe uma Capitã Marvel aí, a Carol Danvers, agora é Shazam“. Mesmo assim, ele defende que a melhor forma de combater isso é com o diálogo. “Não vou ficar bravo com a pessoa, vou tentar conversar com ela, vamos tentar nos unir”, finalizou o ator.