Para Ariana Grande, Deus é uma mulher e ela está certíssima

De acordo com Ariana Grande, “Deus é uma mulher” e quem somos nós para discordar, hein?! Lançado na madrugada desta quinta-feira (12), “God is a Woman” é o segundo single (e a terceira música divulgada) de “Sweetener”, quarto álbum de estúdio da cantora com previsão de estreia para 17 de agosto.

Se em “No Tears Left to Cry” o caminho era a celebração da vida e pista de dança, na nova canção, a estrela surge mais minimalista, contida, mais R&B e provocativa. É um hino sobre liberação sexual feminina no qual ela sugere ser uma Deusa do sexo. “Você ama como eu me movo, você ama como eu te toco… Quando tudo estiver dito e feito, você vai acreditar que Deus é uma mulher”, canta ela no refrão.

Produzida por Ilya Salmanzadeh, colaborador responsável por pérolas como “Problem” e “Into You”, da própria Ari, e “End Game”, da Taylor Swift, a faixa lembra muito a Mariah Carey dos anos 1990 – e isso é um baita elogio.

Sobre críticas ao título da música, ela já se adiantou no Twitter: “Estava esperando isso e é claro que entendo, mas isso e arte. Está tudo bem se nem todo mundo entender o que eu faço. Me sinto muito grata por ter a oportunidade de ser eu mesma e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu prefiro fazer isso do que não me arriscar”.

Anteriormente, Ariana também já tinha liberado “The Light Is Coming”, música promocional com participação de Nicki Minaj.

