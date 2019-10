Arlequina, a vilã de Margot Robbie, encarna Marilyn Monroe em novo filme

Nesta terça-feira (1º) foi liberado o trailer inédito de ‘Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa‘, novo filme do universo da DC Comics que traz a vilã (interpretada por Margot Robbie) como protagonista.

Dirigido por Cathy Yan e produzido pela própria Margot, o filme retrata a união de diversas anti-heroínas em Gotham City, que buscam vingança e emancipação.

O trailer apresenta nossa Arlequina depois de definitivamente romper laços com o Coringa. Em sua nova jornada, ela encontra outras mulheres que desejam ser livres como ela. Assim, unindo-se à Canário Negro, a Caçadora e Renee Montoya, o grupo Aves de Rapina é formado. E já há um outro antagonista querendo acabar com elas, o abusivo Máscara Negra – vivido por Ewan McGregor.

Uma cena do novo trailer chamou bastante atenção: em um palco, Arlequina aparece vestida à Marilyn Monroe, numa referência direta a ‘Os Homens Preferem as Loiras‘, filme no qual Marilyn faz uma performance idêntica.

O que muda aqui é a música interpretada pela personagem de Margot, que é “Hymne à L’amour“, da francesa Édith Piaf. ‘Aves de Rapina’ chega aos cinemas no dia 6 de fevereiro de 2020!

Assista ao trailer e veja a referência à Marilyn (a partir do minuto 0:53):