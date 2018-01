As 40 estreias de cinema mais aguardadas de 2018

Ano novo, novas estreias no cinema! A gente sabe que o dito não é assim, mas o que queremos aqui é contar para você que 2018 guarda algumas das mais aguardadas estreias das telonas dos últimos tempos.

Tem “Vingadores”, “X-Men”, “Jurassic World”, “Oito Mulheres e um Segredo”, o filme do Han Solo, o novo “Animais Fantásticos” e muito, muito mais.

Listamos aqui 47 filmes que você não vai querer perder em 2018. Vem conferir esse listão:

Estreou em 4 de janeiro

Miguel tem 12 anos e sonha em ser um músico famoso, mas sua família não gosta muito da ideia. E no meio de ajeitar as coisas e viver o sonho dele, o menino acaba entrando no mundo dos mortos.

“120 Batimentos Por Minuto”

Estreou em 4 de janeiro

O filme conta a história do grupo Act up da França, que nos anos 1990 estava fazendo uma campanha contra a Aids. Junto, fala sobre Nathan, que acabou de se juntar ao grupo e que se impressiona com a dedicação de Sean, mesmo ele possuindo a doença.

“Visages Villages”

Estreou em 4 de janeiro

Um documentário lindo sobre o encontro de dois artistas: a cineasta Agnès Varda e o fotógrafo JR. Eles viajam pela França se conhecendo e tirando fotos de pessoas que moram longe dos centros urbanos no caminhão dos dois.

“O Destino de Uma Nação”

Estreia em 11 de janeiro

Antes da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill precisa decidir se irá ou não fazer um acordo com Hitler e estabelecer o estado como parte do território alemão, mas resiste à pressão.

“O Estrangeiro”

Estreia em 11 de janeiro

Quan é dono de um restaurante chinês em Londres que após um misterioso ataque terrorista ao estabelecimento dele, perde a filha. Por ver que ninguém está disposto a ir atrás dos responsáveis, ele decide achar justiça pelas próprias mãos.

“Lou”

Estreia em 11 de janeiro

A história da escritora e psicanalista Lou Andreas-Salomé, contada pelas memórias dela em um filme que conta sobre sua juventude em São Petersburgo. Contando sobre os relacionamentos conturbados com Nietzsche, Freud e Rilke, e acima de tudo sobre o amor que tem pela liberdade.

“Sobrenatural – A Última Chave”

Estreia em 18 de janeiro

Elise Rainier, a doutora que ajuda a todos nos outros filmes, é chamada para descobrir o que está acontecendo na casas em que ela passou a infância no Novo México, e encarar antigos medos que se espreitam pelos cantos.

“Maze Runner – A cura mortal”

Estreia em 24 de janeiro

Para fechar a trilogia, Thomas precisa encontrar a cura para a doença mortal, e descobre que a C.R.U.E.L está com planos que podem acabar com todo o mundo, tendo que decidir se irá se render à empresa ou lutar contra ela.

“The Post – A Guerra Secreta”

Estreia em 24 de janeiro

Ben Bradlee e Kat Graham são editores do The Washington Post que recebem um estudo detalhado que questiona o Estados Unidos na Guerra do Vietnã e enfrentam o até próprio governo para poderem publicar os documentos.

“A Repartição do Tempo”

Estreia em 24 de janeiro

O REPI (Registro de Patentes e Invenções) virou capa de uma revista, comentando sobre a burocracia do governo, e o Lisboa não gosta nada da notícia. Para sorte do chefe e azar dos funcionários, uma máquina do tempo deixada para ser patenteada pelo dr. Brasil é a forma perfeita para aumentar a produção do departamento.

Estreia em 1º de fevereiro

Por ser muda, Elisa se torna zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, e em meio ao seu trabalho, conhece uma criatura misteriosa mantida escondida de todos. Ela acaba se afeiçoando pela “coisa”, vendo os maus-tratos infligidos pelos doutores e soldados à criatura, a protagonista procura pela ajuda de seu vizinho e sua colega de trabalho para libertá-la.

“Cinquenta Tons de Liberdade”

Estreia em 8 de fevereiro

O último filme da trilogia “Cinquenta Tons de Cinza” está chegando, e depois de tantos problemas vemos o casal Anastasia e Christian mais juntos do que nunca, mas é claro que algo chegou para mudar tudo isso, nem eles saberão de onde surgiu o problema.

“Em Pedaços”

Estreia em 8 de fevereiro

Katja Sekerci vivia uma vida perfeita com o marido, Nuri Sekerci, e o filho, Rocco. Mas tudo muda quando ocorre um ataque na loja de Nuri, matando ele e o filho. Katja se vê desolada e com sede de justiça ao ver que o preconceito foi o motivo do ataque.

“Pantera Negra”

Estreia em 15 de fevereiro

T’Challa é príncipe de Wakanda, ele perdeu ao pai quando os dois foram para uma reunião nos Estados Unidos ( Capitão América – Guerra Civil), e se torna rei do país, precisando lutar contra interessados nas riquezas do país, como o metal Vibranium, e até mesmo com antigos amigos.

“Lady Bird – A hora de voar”

Estreia em 15 de fevereiro

Christine McPherson está no último ano do ensino médio e sonha em fazer a faculdade bem longe da Califórnia, onde mora, a mãe dela detesta essa ideia. Lady Bird, como ela se denominou, não desiste da ideia, e em meio da vida no último ano do colégio ela descobre mais um pouco de si e das pessoas ao seu redor.

“Aniquilação”

Estreia em 22 de fevereiro

Uma bióloga sai em uma expedição secreta com mais três mulheres para a região chamada Área X, lá as leis da natureza não se aplicam, e há além de uma misteriosa contaminação, um animal mortal. Mesmo sabendo dos perigos ela entra para poder procurar pelo marido e outros colegas que desapareceram.

“Mudbound – Lágrimas sobre o Mississipi”

Estreia em 22 de fevereiro: Após a Segunda Guerra Mundial, duas famílias têm histórias cruzadas por morarem no delta do rio Mississipi, mas por causa da sociedade racista e bárbara elas enfrentam vários preconceitos e o fantasma da guerra.

“Tudo que quero”

Estreia em 1º de março: Wendy é uma jovem mulher portadora de autismo, e fã de “Star Trek“, e por isso foge da sua cuidadora para entregar seu manuscrito, sobre “Star Trek” para uma competição de escrita.

“A Maldição da Casa Winchester”

Estreia em 1º de março:

Sarah Winchester é herdeira da maior de uma das mais antigas empresas de arma, e tem certeza ser assombrada por todos que foram mortos pelo rifle da família Winchester. Ao ver seu marido e filho morrerem, decidiu construir uma mansão com quartos falsos, e corredores para lugar nenhum para confundir os espíritos. Por ter sido dada como louca o psiquiatra Eric Price é enviado, mas percebe que talvez a mulher não seja o problema.

“Alfa”

Estreia em 8 de março

O menino de uma tribo precisa sobreviver ao desconhecido após cair de um penhasco. No caminho para casa ele encontra uma matilha de lobos e acaba ferindo um, mas ao invés de o matar, decide ajudar o animal, criando um laço de amizade.

“Tomb Raider – A Origem”

Estreia em 15 de março

Lara Croft vivia uma vida normal em Londres, mas seu pai lhe envia uma missão secreta depois de desaparecer, tendo que viajar para uma desconhecida e perigosa ilha japonesa em busca de respostas.

“Como é cruel viver assim”

Estreia em 15 de março

Vladimir está desempregado e se desespera ao saber que Clívia, sua esposa, sonha c om uma festa de casamento. Por isso Regina, amiga do casal, se aproveita e para resolver tanto os problemas delas quanto os deles, propõe sequestrar seu ex-patrão. Para isso, Vladimir chama seu primo e amigo, que só aumentam as confusões.

“Círculo de Fogo: A Revolta”

Estreia em 22 de março

O responsável pelo comando da rebelião Jaeger é Jake Pendergast era um piloto do programa de defesa, que abandonou o treinamento. Mas quando uma nova ameaça aparece, Mako Mori assume o comando do grupo Jaeger e precisa reunir uma série de pilotos. A primeira pessoa que procura é seu irmão, o Jake, parra poder lutar contra a nova ameaça.

Estreia em 22 de março

Simon é um menino comum de 16 anos, que tem medo de ser excluído por ser gay. Ele esconde o fato de seus amigos e família, e percebendo como é difícil sua situação, acaba por perguntar: “não parece injusto apenas homossexuais terem de se assumir?” “Por que o comum é ser hétero?”

“Uma Dobra no Tempo”

Estreia em 29 de março

Meg e Charles são irmão que decidem procurar o pai. Ele desapareceu um dia depois que se envolveu em um projeto secreto. Para reencontrar o cientista eles pedem ajuda do Calvin, amigo dos dois, e três mulheres que encontraram ao começarem uma inusitada viagem por todos os cantos do universo.

“Jogador Nº 1”

Estreia em 29 de março

Em 2044, a realidade virtual do jogo OASIS é onde todos vivem, e Wade Watts, como todos, está caçando a chave de um quebra-cabeça que trará um prêmio desconhecido maior que qualquer outro. Mas para vencer o jogo e ganhar a chave ele terá que sair do jogo e encarar a realidade.

“Um Lugar Silencioso”

Estreia em 5 de abril

O mundo está no meio de um apocalipse e a única forma de sobreviver é se você não fizer nenhum ruído. E uma família nos Estados Unidos conseguiu sobreviver até agora, mas o que pode acontecer com eles se por acaso acabarem desrespeitando a regra básica de sempre ficar em silêncio?

“Arábia”

Estreia em 5 de abril

Um jovem acaba encontrando um diário perdido em uma fábrica antiga de alumínio, ao ler nota ser de um trabalhador que sofreu um acidente, mostrando a realidade que viveu na fábrica.

“Os Novos Mutantes”

Estreia em 12 de abril

Este filme é da franquia de X-Men, e nele será contada a história de alguns famosos mutantes, e sobre segredos do universo deles, além de ser um filme bem mais aterrorizante que a maioria dos filmes com super-heróis.

Estreia em 26 de abril

Thanos chegou à Terra para reunir todas as Joias do Infinito. E para salvar o universo do poder que Thanos tem, TODOS os heróis do Universo Marvel – cinematográfico apenas – precisarão se reunir e deixar suas diferenças de lado para poderem chegar no nível do vilão mais aguardado da franquia para o começo de um final inesquecível.

“Truth or dare”

Estreia em 3 de maio

Olivia vai com os amigos para o México, onde conhece um menino que chama todos para jogar verdade ou desafio, o problema é que eles nunca mais conseguem sair do jogo.

“Os Iniciados”

Estreia em 10 de maio

Xolani viaja para as montanhas para ajudar nos rituais de Xhosa da sua comunidade, que é circuncisão de adolescentes para ingressem na vida adulta. Entre tanto, um iniciante descobre sobre segredos sobre seu passado e muda toda a vida dele.

“Solo : Uma História Star Wars”

Estreia em 24 de maio

As histórias não contadas do grande Han Solo como mercenário serão contadas, mesmo antes de suas aventuras em “Star Wars: Uma Nova Esperança”.

“Deadpool 2”

Estreia em 31 de maio

A sequência do filme ainda não tem explicação clara, mas já sabemos que teremos a Domino, a Negasonic e o Colosso como personagens da trama.

Estreia em 7 de junho

Debbie Ocean acabou de sair da prisão e quer fazer o assalto do século no Met Gala, Nova York, e contará com Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose e Tammy. E o roubo só se complica pois ela procura, na verdade, roubar e culpar Daphne Kluger, uma socialite odiada pela principal.

“Jurassic World – Reino Ameaçado”

Estreia em 21 de junho: Quatro anos após o fechamento de Jurassic Park, a ilha está ameaçada. Os dinossauros estão vivendo soltos e todos estão prestando atenção da decicisão a ser tomada, de salvar os animais ou deixa-los morrer. Claire já decidiu e convoca Owen para ir com ela para a ilha e salvar os dinossauros.

“Os Incríveis 2”

Estreia em 28 de junho

Mesmo sem história ainda certa já sabemos que o filme contará com toda a família, incluindo Zezé, que mostra ter não apenas um, mas vários poderes.

“Homem-Formiga e a Vespa”

Estreia em 5 de julho

Agora é oficial e não tem mais volta, a Vespa realmente será um dos personagens do Universo Marvel, de uniforme completo e tudo.

“The Nun”

Estreia em 12 de julho

Sim! A Freira que assustou a todos em “Invocação do Mal 2” terá um filme próprio para acabar com a noite de sono de todos.

“Alita- Anjo de Combate”

Estreia em 19 de julho

Uma ciborgue é remontada por um cientista após ser encontrada aos pedaços por ele. E ela, mesmo sem lembrar de nada antes da remontagem, tem um vasto conhecimento em artes marciais. Ela busca descobrir quem foi e o motivo de ter sido jogada despedaçada.

“Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!“

Estreia em 19 de julho

Sophie está grávida, e para encorajar a jovem a passar por tudo isso, Tanya e Rosie se juntam para contar as aventuras da mãe da menina quando estava grávida, fazendo uma viagem pelo passado de Donna.

“Venom”

Estreia em 4 de outubro

Não há muitas informações por enquanto, mas a verdade é que um filme sobre apenas o simbionte alienígena, que ao se juntar com uma pessoa se torna Venom, tem que ser esperado, pois um dos maiores vilões do Homem-Aranha vai entrar em cena.

X-Men – A Fênix Negra

Estreia em 1º de novembro:

Os X-Men têm muita história para contar, e chegou a vez da Jean Grey se transformar na Fênix Negra, e liberar de vez tudo o que ela pode ser.

“Animais fantásticos e onde habitam – os crimes de Grindewald”

Estreia em 15 de novembro

Mesmo com todos os casos envolvendo Johnny Depp, o filme continua sendo aguardado por ser a continuação de uma trama que deixou todos apaixonados. Nela, Newt reencontra Tina e Queenie Goldstein e Jacob Kowalski, para lutar contra Grindelwald, e, no meio do caminho, encontra Dumbledore, que ajuda Newt na cruzada contra o mal.

“Turma da Mônica”

Estreia em 6 de dezembro:

A data está marcada, embora ainda não saibamos muito sobre a história. Mesmo assim, como perder as aventuras da turma que sempre esteve na infância de todos?

E aí? Qual é o filme que vocês mais estão aguardado para 2018?