As 7 novidades da Netflix que valem a pena ver nesse fim de semana

A gente sabe, você entra na Netflix e passa mais tempo procurando o que assistir do que assistindo às séries e filmes de verdade. Ou coloca pela 475ª vez aquele episódio de Friends que, claro, a gente ama, mas… com tanta coisa nova no catálogo, será que não é hora de experimentar algo diferente?

Essa semana a Netflix está com muitas novidades e estreias e a gente ajuda você a separar o joio do trigo. Para começar, nada de recomendar Mindhunter. Afinal, essa é uma segunda temporada, e aqui queremos mostrar as novidades, mesmo. Preparada? Vem com a gente:

–

Lembra de “House“, aquela série com um médico ranzinza mas que conseguia diagnosticar as doenças mais bizarras? Pois se você gostava de “House”, vai amar “Diagnosis”. Produzida pelo The New York Times, essa série mostra a doutora Lisa Sanders procurando diagnósticos para doenças misteriosas. Dores, desmaios e convulsões sem explicação… até agora.

Para chegar no trabalho na segunda-feira dizendo: “vocês não imaginam que história bizarra eu vi na Netflix nesse fim de semana”.

–

Se você gosta de comédia, você já deve conhecer a Tiffany Haddish de filmes como “Viagem das Garotas”. Se você gosta de comédia e não conhece Tiffany Haddish, vem cá que você precisa conhecer. Nessa série de seis episódios ela cumpre a risca aquela máxima de que uma mulher ajuda a outra, e apresenta para o mundo seis novas comediantes que estão prontas para o sucesso.

Taí uma novidade da Netflix recheada de novidades! Para chegar no trabalho na segunda-feira dizendo: “vocês não imaginam o quanto eu dei risada assistindo a Netflix nesse fim de semana”.

–

Lembra que em 2007 um grupo de detentos de uma cadeia nas Filipinas ficou famoso no mundo todo por causa de um vídeo em que eles dançavam “Thriller”, do Michael Jackson? O vídeo foi assistido mais de 58 milhões de vezes no Youtube, e a cadeia ficou famosíssima. Pois é, que loucura.

Agora a Netflix tem uma minissérie documental mostrando como é essa cadeia por dentro. Como os presos começaram a dançar? Que ideia maluca foi essa? E como é a vida de quem está lá dentro? São apenas cinco episódios de 30 e poucos minutos, que serão mais vida real do que “Orange is the New Black” ou “Vis a Vis”. Para chegar no trabalho na segunda-feira dizendo: “vocês não imaginam a doideira que eu assisti na Netflix nesse fim de semana”.

–

Você gosta das séries espanholas, como “La Casa de Papel”, “Elite” e “Vis a Vis”? Pois aqui tem mais uma para sua lista. 45 RPM – ou 45 Revoluciones, em espanhol, se passa em Madri nos anos 1960 e fala sobre música. Mais especificamente sobre o estouro do rock naquela época. Pode esperar boas canções, figurinos incríveis e muito charme.

Para chegar no trabalho na segunda-feira… cantando, vai.

–

Para os fãs de séries estrangeiras em línguas muito diferentes, e para os fãs de ficção científica. “Better than Us” é uma série russa que conta a história de uma robô de altíssima tecnologia, desejada por uma empresa, mas que vai parar na casa de uma família. Tem crime, investigação e loucurinhas, tudo em russo.

Para chegar no trabalho na segunda-feira ansioso para continuar assistindo – afinal, essa série tem 16 episódios e provavelmente você não vai conseguir ver tudo num fim de semana.

–

Você sabe que um bom pedaço da Floresta Amazônica fica na Colômbia, certo? Pode ir lá olhar no Google Maps, é verdade. Pois essa série colombiana mostra uma detetive investigando quatro feminicídios que aconteceram na floresta. Claro que além dos assassinatos, ela vai acabar descobrindo muita coisa sobre ela mesma.

Para chegar no trabalho na segunda-feira intrigadíssima.

–

Cansada de tanta coisa séria? Vem cá que tem besteirol. Nesse filme o Marlon Wayans, de “As Branquelas”, é um cara que descobre que tem cinco irmãos gêmeos. E, sim, ele interpreta os seis personagens. A gente avisa: é bobagem. Mas às vezes tudo o que a gente precisa é de um filme bem besta para relaxar.

Para chegar na segunda-feira no trabalho dizendo: “gente, assisti um filme TÃO idiota… vocês têm que ver!”