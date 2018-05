As melhores atrações da Virada Cultural 2018, em São Paulo

A tradicional Virada Cultural de São Paulo acontece nesse fim de semana (19 e 20) e, como é de praxe, vai levar muita música e ferveção totalmente gratuitas para as ruas da capital paulista. Na quarta-feira (16), tivemos a notícia de a Xuxa não vai mais se apresentar no evento, mas há outras atrações muito bacanas para aproveitar.

Vale lembrar que, assim como no Carnaval de rua, é sempre bom tomar cuidado com a segurança, né? Dito isso, se joga!

Para decidir aonde ir, confira aqui quais são as atrações que a gente recomenda na Virada de 2018. E, caso você queira ver a programação completinha, basta acessar o site do evento.

Elza Soares

Essa mulher maravilhosa dispensa apresentações, né? Essa semana ela lançou seu mais novo disco, “Deus é Mulher”, e o show da Virada Cultural promete ser incrível. Ele rola na Praça da República, às 23h59 do sábado – ou seja, na virada de sábado para domingo mesmo.

Palco Queer

E por falar em Praça da República, por lá vai rolar muita coisa boa. O Palco Queer vai receber artistas como Rico Dalasam, às 21h de sábado, Jaloo, às 15h de domingo, além de Aretuza Lovi, Gloria Groove, Derrick Barry e Jujubee (tudo junto e misturado), às 18h de domingo.

Caetano Veloso

Ele se apresenta junto com o bloco Tarado Ni Você, que é sempre sucesso no Carnaval de São Paulo. A concentração do cortejo rola às 20h de sábado, na Rua da Consolação (com a Rua Sergipe).

Baby do Brasil, Pitty e Tulipa Ruiz

A reunião desse trio lindo também vai rolar no formato de cortejo. A concentração acontece às 17h, também na Rua da Consolação – ali próximo à esquina com a Rua Sergipe.

Paralamas do Sucesso

Esse showzão é a principal atração do Palco Rock, que vai ficar na Avenida Ipiranga, próximo ao Copan. Os Paralamas se apresentam no domingo, às 16h30.

Gretchen e Valesca Popozuda

As duas sobem juntas ao Palco Chacrinha, que fica no Vale do Anhangabaú. Essa apresentação – que promete ser bafo! – rola às 23h59 de sábado.

Palco Anos 1990

O Largo do Arouche vai receber esse palco nostálgico, em que todo mundo vai cantar com as mãozinhas para cima. Dentre as atrações old school os destaques são: Deborah Blando, à 1h de domingo, Netinho, às 4h de domingo, Fat Family, às 11h de domingo, Fernanda Abreu, às 15h de domingo e Gabriel O Pensador, às 18h de domingo.

Karol Conka

Esse show é a pedida para quem vai estar pela Zona Oeste. A apresentação dela rola na Chácara do Jockey, às 22h de sábado. Por lá também rolam as apresentações da Letrux, às 2h30 de domingo e da Linn da Quebrada com Jaloo e Liniker, às 4h30.

Parque Alegria

Esse ano a Virada Cultural vai transformar o Vale do Anhangabaú em um parque de diversões – com direito a barco viking e carrinhos de bate bate. Por lá vão rolar dos shows do Rouge (que substitui a Xuxa), às 12h de domingo, Sidney Magal, às 15h e Balão Mágico, às 18h.

André Frateschi, Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá

Como já aconteceu em 2015, o vencedor do PopStar se une aos antigos colegas de Renato Russo para cantar Legião Urbana. Eles vão apresentar todo o disco “Legião Urbana XXX Anos” no palco da Avenida São João (em frente ao Centro Cultural Olido), às 16h.

Trio Queermesse

É bateção de cabelo que você quer, amiga? Então o Arouche será o seu lugar na Virada. Das 18h de sábado até as 16h de domingo, os DJs de diversas festas e blocos de Carnaval vão estar colocando som por lá – e a música pop promete imperar.

Palco Forró

São várias as atrações desse palco – onde o rostinho colado vai correr solto – e os destaques são as bandas Rastapé, às 16h, e Falamansa, às 18h (ambas no domingo). Essa nostalgia toda vai rolar na Praça do Patriarca.