As melhores reações ao novo filme interativo da Netflix, ‘Bandersnatch’

O novo filme interativo da série ‘Black Mirror‘ tem dado o que falar! ‘Bandersnatch‘ foi lançado na última sexta-feira (28) e possibilitou o espectador a fazer escolhas que determinavam o rumo da trama.

Tendo 5 finais disponíveis, o público pode escolher o destino de Stefan Butler, um jovem programador que cria um jogo a partir de um romance e vai perdendo gradativamente a noção do que é real e o que é virtual.

–

A interação com a história ocorre desde uma escolha crucial até o gosto musical do personagem principal. A internet ficou louca com esse novo aparato trazido pela Netflix e, é claro, especulou muito nas redes sociais.

Veja as melhores reações sobre o episódio:

Vamos com calma, faltam só mais 4 finais…

As pessoas que controlam minha vida em Bandersnatch pic.twitter.com/Yp648T6so4 — bad romance 1 bilhão de views (@_isacchagas) December 30, 2018

Que responsabilidade, hein?

bandersnatch é mto bom meu DEUS pic.twitter.com/bha8DROCop — sad lesbian (@sapphicbea) December 30, 2018

Mais uma viciada em séries satisfeita.

Eu tentando dar um final feliz pro Stefan #Bandersnatch pic.twitter.com/KWe1VKRKz8 — Yaxxmin (@Yaxxmin6) December 30, 2018

Depois da primeira escolha, não tem mais volta!

Quando me perguntam algo depois de ter assistido Black mirror. Achando que estou em uma realidade alternativa sendo controlado.#Bandersnatch pic.twitter.com/1f162NvRe2 — Abner (@Abnermarinhoo) December 28, 2018

Será…?

Esse filme é a personificação exata do meme da Nazaré #Bandersnatch pic.twitter.com/vvO3Dbc1Lx — J.V (@eujotario) December 29, 2018

Melhor definição que essa, impossível.

namoral, só esse meme pra me definir agora que terminei de assistir #Bandersnatch pic.twitter.com/gLv6rQfmM9 — a preta mais odiada que voc vai ver (@stephanieglreis) December 28, 2018

Ah, pronto!

terminei black mirror: bandersnatch e tô só esse meme pic.twitter.com/gDywlqMnpx — da keke (@IsashHelo) December 28, 2018

Perplexa!

Gente mas oq foi esse episódio de #BlackMirror #Bandersnatch ?! Eu tô só o meme do Pikachu hoje mano pic.twitter.com/sHxg7lVQig — weirdo (@joaofonseca295) December 28, 2018

Pikachu, mais uma vez, representando todos nós.

#Bandersnatch será que fui eu que fiz esse meme ou tem alguém me controlando? pic.twitter.com/6NTCaEXGNt — electra heart (@belzebrubz) December 28, 2018

Pois é, confundiu a cabeça de todo mundo!