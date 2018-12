As primeiras fotos do live-action de Aladdin são de cair o queixo

Os fãs de Aladdin que se preparem, porque as primeiras fotos do live-action foram divulgadas nesta quarta-feira (19) e elas estão simplesmente incríveis – haja produção, viu?

Os cliques apareceram na nova edição da revista Entretainment Weekly, ganhando a capa do veículo. Nela, podemos ver Will Smith como o Gênio, Mena Massoud vestido de Aladdin e Naomi Scott pronta para interpretar Jasmine.

Além das novas imagens, a publicação trouxe algumas novidades do novo live-action da Disney.

O primeiro fato surpreendente é que ele será dirigido por Guy Ritchie, o cineasta britânico conhecido por filmes com explosões, perseguições e muito suspense. Tudo isso parece um pouco contraditório quando se pensa em Aladdin, mas com esse tipo de experiência, Guy acredita ter acrescentado perspectivas novas na produção, mas sem perder a sensação de nostalgia ao assisti-la.

Já Will Smith explicou que ao interpretar o Gênio, ele buscou homenagear o criador da história original, Robin Williams, mas ao mesmo tempo inovar no estilo musical. Além de, claro, seu personagem ser a mescla perfeita entre Um Maluco no Pedaço e Hitch, conselheiro amoroso. Quem é que não se lembra deles, né?

Filha de uma mãe descendente de índios e um pai britânico, Naomi Scott contou que desde pequena gostava da Jasmine criada em 1992. “Ter uma princesa da Disney que se parecia comigo era algo que eu achava realmente poderoso”, afirmou.

Para a atriz, um dos pontos mais interessantes da trama é a possibilidade da sua personagem se desenvolver e transformar-se em algo completo. “O objetivo principal de Jasmine no começo é realmente proteger seu pessoal e fazer o certo por ele. Ela definitivamente não é uma peça acabada no começo do filme, mas ela tem um belo começo, meio e fim e progressão. Ela deixa de questionar o que ela quer e passa a apenas agir, se mostrando uma verdadeira líder”.

Com personagens tão diversos, o diretor da trama também comemora a grande representatividade presente na história.

A estreia da produção está prevista para o dia 29 de maio de 2019!