As primeiras imagens dos cães reais de A Dama e o Vagabundo são fofíssimas

Chegaram as primeiras imagens dos cãezinhos reais do remake de ‘A Dama e o Vagabundo‘ – e nós estamos totalmente apaixonados. O longa, que é mais um na grande onda de remakes de clássicos da Disney, estreará antes do que você imagina. A estreia está prevista para acontecer em 15 de novembro, no Disney+, o serviço de streaming da Disney.

Segundo as informações da PEOPLE, os envolvidos no remake do filme de 1955 (!) buscaram por cães resgatados para produzir este live-action. O site também apresentou as celebridades que emprestarão a voz para os bichinhos.

Confira as primeiras imagens dos pequeninos e veja quais são as vozes por trás deles:

Tessa Thompson como Dama

–

Justin Theroux como Vagabundo

–

Sam Elliott como Caco

–

Janelle Monáe como Peg

–

Ashley Jensen como Joca

–

Benedict Wong como Bull