Por que o romance de Lady Gaga e Bradley Cooper vai ser um sucesso

“Nasce uma Estrela” é aquele velho conto da garota ingênua, fora dos padrões e com um enorme talento que, de repente, alcança um sucesso absurdo e, por causa da fama, deixa o homem da vida dela, um sujeito inseguro e machista, morto de inveja e pronto para sabotar e colocar em risco tudo o que ela conquistou.

É uma história clichê, manjada e que, bem, infelizmente, continua muito atual. Porque, né, a masculinidade é algo frágil. Por isso, faz todo o sentido, em 2018, Hollywood decidir levar, mais uma vez, essa narrativa para a tela grande do cinema.

Agora, imagina a responsabilidade de fazer isso dar certo, já que, as versões mais notórias desse filme foram estreladas “apenas” pelas lendas Judy Garland e Barbra Streisand! Pois, Bradley Cooper, claramente um apaixonado por essa história, decidiu bater no peito e assumir esse risco: além de interpretar o protagonista Jackson Maine, um famoso astro de música country, ele escreveu o roteiro, produziu o longa e assina a direção do projeto.

No entanto, a grande bomba mesmo estava nas mãos de Lady Gaga, intérprete de Ally, a heroína da produção. Todo mundo sabe que popstars geralmente não fazem muito bem a transição da música para o cinema. Com exceção de Cher, que é basicamente boa em tudo o que faz, a maioria das cantoras possuem carreiras cinematográficas irregulares, como é o caso de Madonna e Beyoncé, ambas com acertos e deslizes. Quando Lady Gaga foi anunciada para o papel, o mundo olhou com descrédito para a escolha. Até agora.

Ainda é cedo para dizer que ela está incrível no papel, obviamente. Mas a julgar pelo trailer, divulgado nesta quarta-feira (6), ela tem tudo ser a grande revelação dessa história. Muito disso pela personagem parecer se encaixar na personalidade da artista como uma luva, e mais do que isso, se encaixar na narrativa pública de Gaga nesses anos todos: a da cantora incrivelmente talentosa, mas longe de qualquer padrão. É um casamento perfeito.

Outro motivo forte para acreditar no sucesso da produção? A Warner, estúdio por trás do longa, decidiu adiar a estreia de maio para outubro, época na qual normalmente são lançados os filmes com mais chances de fazerem bonito em premiações como o Oscar. Se isso não é um sinal…

De qualquer forma, com prêmio ou sem, “Nasce uma Estrela” é um clássico que, se atualizado da maneira correta, sem romantizar o problemático protagonista e a relação de poder e abuso dele para com a amada, tem tudo para ser um baita sucesso.

Assista ao trailer.