Assista: Morena Baccarin fala sobre ‘Deadpool 2’ e assédio em Hollywood

Morena Baccarin é a atriz brasileira mais bem sucedida no mundo do entretenimento norte-americano atualmente. Não tem discussão. Nesta quinta-feira (17) ela volta às telonas de todo o mundo no papel de Vanessa Carlysle, grande paixão do mercenário Wade Wilson (Ryan Reynolds), mais conhecido como o super-herói Deadpool.

Deadpool 2, é, segundo Morena, o “coração” de Wade Wilson. Se no primeiro filme o público pôde conhecer quem era o herói desbocado e por que ele lutava, no segundo as apresentações já foram feitas e por isso conheceremos Deadpool mais a fundo. Com novos personagens na trama, como Domino (Zazie Beets) e Cable (Josh Brolin), Vanessa garante seu espaço como namorada do herói, e acha que eles estão prontos para dar o “próximo passo”.

Em entrevista ao MdeMulher, Morena comenta sobre o filme e fala também sobre a realidade da mulher em Hollywood. Assista!