Em “New Rules”, Dua Lipa mandava a letra do que fazer para esquecer de vez o boy lixo – sim, é um processo chato, demorado, mas compensa muito. Tanto que, em “IDGAF”, novo single dela, a cantora britânica mostra como superou o embuste e, inclusive, já até o despreza. “Porque se você acha que eu me importo com você, querido, eu não tô nem aí”, diz na canção.

Leia Mais: Editora procura novos autores para livro de contos LGBT+

O clipe, meio sério, minimalista e conceitual, bem longe da pegada engraçadinha do hit, saiu nesta sexta-feira (12) e mostra uma Dua fazendo coreografias de dança contemporânea com outra Dua – tudo muito artístico mesmo.

No Twitter, ela confessou que esse foi o vídeo mais difícil de ser gravado. A gente não dúvida.

Vem ver

“IDGAF” é o SEXTO single de “Dua Lipa”, primeiro álbum de estúdio da cantora.